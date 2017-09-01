Клубы Премьер-Лиги потратили 1.4 млрд. фунтов на трансферы за лето

В летнее трансферное окно 2017 года клубы Премьер-Лиги купили игроков на рекордную сумму в 1.413 миллиарда фунтов.

Представители высшего английского дивизиона перекрыли результат предыдущего летнего окна сразу на 293 млн. фунтов. И это при том, что Виргил Ван Дейк, Росс Баркли, Рияд Махрез, Алексис Санчес и Тома Лемар остались в своих клубах, хотя могли бы сделать новый рекорд еще более впечатляющим.



Был обновлен и рекорд по тратам в заключительный день летнего трансферного окна — 210 млн. фунтов (155 млн. фунтов год назад), причем переходы Мамаду Сако в "Кристал Пэлас" за 26 млн. и Данни Дринкуотера в "Челси" за 35 млн. были окончательно оформлены и подтверждены уже после полуночи, а без них рекорд бы не состоялся.



По информации Deloitte, сразу четыре клубы сработали в это око в плюс, продав игроков на сумму больше, чем купили. Речь идет о "Суонси", "Арсенале", "Бернли", и "Стоуке".



Также подсчитано, что на усиление составов клубы Премьер-Лиги потратили 31% от своих предполагаемых заработков в сезоне 2017/18.



Купив игроков на 1.413 млрд. фунтов, клубы Премьер-Лиги выручили с продаж 748 млн. фунтов. Таким образом, разница между расходами и доходами (чистые траты) по статье трансферов составила 665 млн. фунтов, и это 14.73% от предполагаемых заработков за весь сезон (14.35% год назад).



Второй самой тратящей лигой Европы после Премьер-Лиги оказалась Серия А — 735 млн. фунтов. Клубы Лиги 1 приобрели игроков на 590 млн. фунтов, Бундеслиги — 510 млн. фунтов, Ла Лиги — 500 млн. фунтов.



