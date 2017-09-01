Клубы Премьер-Лиги потратили 1.4 млрд. фунтов на трансферы за лето

Приобретения Челси В летнее трансферное окно 2017 года клубы Премьер-Лиги купили игроков на рекордную сумму в 1.413 миллиарда фунтов.

Представители высшего английского дивизиона перекрыли результат предыдущего летнего окна сразу на 293 млн. фунтов. И это при том, что Виргил Ван Дейк, Росс Баркли, Рияд Махрез, Алексис Санчес и Тома Лемар остались в своих клубах, хотя могли бы сделать новый рекорд еще более впечатляющим.

Был обновлен и рекорд по тратам в заключительный день летнего трансферного окна — 210 млн. фунтов (155 млн. фунтов год назад), причем переходы Мамаду Сако в "Кристал Пэлас" за 26 млн. и Данни Дринкуотера в "Челси" за 35 млн. были окончательно оформлены и подтверждены уже после полуночи, а без них рекорд бы не состоялся.

По информации Deloitte, сразу четыре клубы сработали в это око в плюс, продав игроков на сумму больше, чем купили. Речь идет о "Суонси", "Арсенале", "Бернли", и "Стоуке".

Также подсчитано, что на усиление составов клубы Премьер-Лиги потратили 31% от своих предполагаемых заработков в сезоне 2017/18.

Купив игроков на 1.413 млрд. фунтов, клубы Премьер-Лиги выручили с продаж 748 млн. фунтов. Таким образом, разница между расходами и доходами (чистые траты) по статье трансферов составила 665 млн. фунтов, и это 14.73% от предполагаемых заработков за весь сезон (14.35% год назад).

Второй самой тратящей лигой Европы после Премьер-Лиги оказалась Серия А — 735 млн. фунтов. Клубы Лиги 1 приобрели игроков на 590 млн. фунтов, Бундеслиги — 510 млн. фунтов, Ла Лиги — 500 млн. фунтов.

Топ-трансферы лета 2017 года


Метки Премьер-Лига, рекорды, трансферы, финансы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. second005 01.09.2017 19:07 # second005
    Лакасет - 46, 5 млн. В голосину с ценника и с Лиона, умеют на бабки разводить)

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  2. mutruefan1989 01.09.2017 18:27 # mutruefan1989
    Первая четверка уже определена...

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  3. morata9 01.09.2017 18:24 # morata9
    Дальше - больше

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  4. januzaj00 01.09.2017 18:23 # januzaj00
    Бернардо дёшево достался голубкам, повезло

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  5. fc-oil 01.09.2017 18:21 # fc-oil
    Пенсы вторые по тратам, а купили какие-то дрова. Ну ладно Мората еще, но как они умудрились остальных ноунеймов на такие деньги взять?)))

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  6. arturislam 01.09.2017 18:20 # arturislam
    И тут гейгунеры на 4м месте

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  7. mancunia-planet 01.09.2017 18:15 # mancunia-planet
    'око в плюс'

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  8. staryi-eblan 01.09.2017 18:03 # staryi-eblan
    Лига богатейших команд, которые не могут ничего против команд Примеры в ЛЧ

    Позор-стыд-унижение

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