Клубы Премьер-Лиги потратили 1.4 млрд. фунтов на трансферы за лето
В летнее трансферное окно 2017 года клубы Премьер-Лиги купили игроков на рекордную сумму в 1.413 миллиарда фунтов.
Представители высшего английского дивизиона перекрыли результат предыдущего летнего окна сразу на 293 млн. фунтов. И это при том, что Виргил Ван Дейк, Росс Баркли, Рияд Махрез, Алексис Санчес и Тома Лемар остались в своих клубах, хотя могли бы сделать новый рекорд еще более впечатляющим.
Был обновлен и рекорд по тратам в заключительный день летнего трансферного окна — 210 млн. фунтов (155 млн. фунтов год назад), причем переходы Мамаду Сако в "Кристал Пэлас" за 26 млн. и Данни Дринкуотера в "Челси" за 35 млн. были окончательно оформлены и подтверждены уже после полуночи, а без них рекорд бы не состоялся.
По информации Deloitte, сразу четыре клубы сработали в это око в плюс, продав игроков на сумму больше, чем купили. Речь идет о "Суонси", "Арсенале", "Бернли", и "Стоуке".
Также подсчитано, что на усиление составов клубы Премьер-Лиги потратили 31% от своих предполагаемых заработков в сезоне 2017/18.
Купив игроков на 1.413 млрд. фунтов, клубы Премьер-Лиги выручили с продаж 748 млн. фунтов. Таким образом, разница между расходами и доходами (чистые траты) по статье трансферов составила 665 млн. фунтов, и это 14.73% от предполагаемых заработков за весь сезон (14.35% год назад).
Второй самой тратящей лигой Европы после Премьер-Лиги оказалась Серия А — 735 млн. фунтов. Клубы Лиги 1 приобрели игроков на 590 млн. фунтов, Бундеслиги — 510 млн. фунтов, Ла Лиги — 500 млн. фунтов.
01.09.2017 18:00
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Лакасет - 46, 5 млн. В голосину с ценника и с Лиона, умеют на бабки разводить)
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Первая четверка уже определена...
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Бернардо дёшево достался голубкам, повезло
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Пенсы вторые по тратам, а купили какие-то дрова. Ну ладно Мората еще, но как они умудрились остальных ноунеймов на такие деньги взять?)))
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И тут гейгунеры на 4м месте
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'око в плюс'
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