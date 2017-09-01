Анонс матча Мальта — Англия

В пятницу вечером выездным матчем против сборной Мальты англичане продолжат свой путь в отборе к Чемпионату Мира 2018 года.

В данный момент команда Гарета Саутгейта возглавляет отборочную Группу F, но своего ближайшего преследователя в лице Словакии опережает только на два очка.



Как раз со Словакией англичанам и играть в понедельник на "Уэмбли", поэтому выезд к Мальте, 190-й сборной в рейтинге ФИФА, подопечные Саутгейта могут рассматривать как разминочное занятие перед действительно важным матчем.



Главное событие в отношении сборной Англии за последнее время — это решение нападающего "Эвертона" Уэйна Руни завершить международную карьеру.



При этом Саутгейт отказался назначать нового постоянного капитана, решив сохранить принцип ротации повязки между Гари Кэхиллом, Джорданом Хендерсоном, Харри Кейном и другими игроками, которые могут претендовать на лидерскую роль.



Что касается мальтийцев, то они проиграли все шесть своих матчей в отборе к ЧМ-2018 и в данный момент имеют разницу мячей -13.



Последний выезд в гости к Мальте завершился для англичан, во главе которых тогда находился Кевин Киган, не самой убедительной победой со счетом 1:2. Это случилось еще в июне 2000.



В четырех последних встречах с мальтийцами сборная Англии забила 10 голов и пропустила только один.



В отборе к мировым первенствам Англия не знает поражений уже 17 матчей кряду, и 11 из них — это победы. Эта серия берет свое начало в 2009 году. За это время у руля сборной успели побывать четыре разных тренера (Фабио Капелло, Рой Ходжсон, Сэм Эллардайс и Саутгейт).



При Саутгейте англичане еще не побеждали на выезде: ничьи со Словенией и Шотландией, поражения от Германии и Франции.



Лагерь английской сборной досрочно покинули с травмами голкипер Джордан Пикфорд и защитник Киран Триппьер. Эрик Дайер дисквалифицирован на ближайший матч из-за перебора желтых карточек. Харри Магуйр надеется дебютировать за национальную команду.



ЧМ-218. Отборочная Группа F

Сборная Мальты — сборная Англии

Та-Кали. Национальный стадион. 21:45 Онлайн-трансляция