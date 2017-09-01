Анонс матча Мальта — Англия
В пятницу вечером выездным матчем против сборной Мальты англичане продолжат свой путь в отборе к Чемпионату Мира 2018 года.
В данный момент команда Гарета Саутгейта возглавляет отборочную Группу F, но своего ближайшего преследователя в лице Словакии опережает только на два очка.
Как раз со Словакией англичанам и играть в понедельник на "Уэмбли", поэтому выезд к Мальте, 190-й сборной в рейтинге ФИФА, подопечные Саутгейта могут рассматривать как разминочное занятие перед действительно важным матчем.
Главное событие в отношении сборной Англии за последнее время — это решение нападающего "Эвертона" Уэйна Руни завершить международную карьеру.
При этом Саутгейт отказался назначать нового постоянного капитана, решив сохранить принцип ротации повязки между Гари Кэхиллом, Джорданом Хендерсоном, Харри Кейном и другими игроками, которые могут претендовать на лидерскую роль.
Что касается мальтийцев, то они проиграли все шесть своих матчей в отборе к ЧМ-2018 и в данный момент имеют разницу мячей -13.
Последний выезд в гости к Мальте завершился для англичан, во главе которых тогда находился Кевин Киган, не самой убедительной победой со счетом 1:2. Это случилось еще в июне 2000.
В четырех последних встречах с мальтийцами сборная Англии забила 10 голов и пропустила только один.
В отборе к мировым первенствам Англия не знает поражений уже 17 матчей кряду, и 11 из них — это победы. Эта серия берет свое начало в 2009 году. За это время у руля сборной успели побывать четыре разных тренера (Фабио Капелло, Рой Ходжсон, Сэм Эллардайс и Саутгейт).
При Саутгейте англичане еще не побеждали на выезде: ничьи со Словенией и Шотландией, поражения от Германии и Франции.
Лагерь английской сборной досрочно покинули с травмами голкипер Джордан Пикфорд и защитник Киран Триппьер. Эрик Дайер дисквалифицирован на ближайший матч из-за перебора желтых карточек. Харри Магуйр надеется дебютировать за национальную команду.
ЧМ-218. Отборочная Группа F
Сборная Мальты — сборная Англии
Та-Кали. Национальный стадион. 21:45 Онлайн-трансляция
01.09.2017 17:00
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Последние комментарии:
я бы капитанство Англии отдал Кейну, илита, лучший игрок сборной + имеет лидерские качества
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чето вы меня все тут заебали. Все ДОЛБОЕБЫ. Лучше идите на улицу пробзиться и хоть на какую-то подругу поанонировать
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я говорил, что когда Руни уйдет в Эвертон, то спьется
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Раньше здесь с лфк срались фанаты Арсенала, но как ЛФК урвал из под носа Челси АОЧ, пеликаны теперь главные враги пенсов. Видимо, сильно хотели его видеть у себя.
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Джорджиньо Вейналдум оформил 7 голевых передач с начала 2017 года — больше чем любой другой игрок Премьер-лиги.
Сасать, Озар.
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Форвард "ПСЖ" Неймар рассказал о реакции своего соотечественника Филиппе Коутиньо относительно несостоявшегося трансфера в каталонскую "Барселону".
"Филиппе помог сборной Бразилии одержать победу над Эквадором, однако в данный момент его переполняют грустные эмоции", - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Коутиньо, правами на которого владеет "Ливерпуль", желает перейти в "Барселону", однако мерсисайдцы выступают против этой сделки.
Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1003808213_neymar_koutino_perepolnyayut_grustnyie_emocii#ixzz4rRApcU27
пздц, как только в лфк игрок вырастает в топа - он сразу хочет съебать.
вечный конвеер - купи перспективного, сделай топа - продай.
эх, ща бы удерживать игроков насильно, клопотоп и веня (
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аоч > мозес.
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Коутиньо>Озар
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Коутиньо ещё официально не объявили?
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Если претенденты на кэповскую повязку кейн, хендерсон и кэхилл, то сборной пизда, как и всегда
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Изи вин для англичан. Адекватное мнение.
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Статью не читал, Хендерсон капитан?
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За Мальту
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