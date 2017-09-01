Анонс матча Мальта — Англия

Харри Магуайр и Алекс Окслейд-Чемберлен В пятницу вечером выездным матчем против сборной Мальты англичане продолжат свой путь в отборе к Чемпионату Мира 2018 года.

В данный момент команда Гарета Саутгейта возглавляет отборочную Группу F, но своего ближайшего преследователя в лице Словакии опережает только на два очка.

Как раз со Словакией англичанам и играть в понедельник на "Уэмбли", поэтому выезд к Мальте, 190-й сборной в рейтинге ФИФА, подопечные Саутгейта могут рассматривать как разминочное занятие перед действительно важным матчем.

Главное событие в отношении сборной Англии за последнее время — это решение нападающего "Эвертона" Уэйна Руни завершить международную карьеру.

При этом Саутгейт отказался назначать нового постоянного капитана, решив сохранить принцип ротации повязки между Гари Кэхиллом, Джорданом Хендерсоном, Харри Кейном и другими игроками, которые могут претендовать на лидерскую роль.

Что касается мальтийцев, то они проиграли все шесть своих матчей в отборе к ЧМ-2018 и в данный момент имеют разницу мячей -13.

Последний выезд в гости к Мальте завершился для англичан, во главе которых тогда находился Кевин Киган, не самой убедительной победой со счетом 1:2. Это случилось еще в июне 2000.

В четырех последних встречах с мальтийцами сборная Англии забила 10 голов и пропустила только один.

В отборе к мировым первенствам Англия не знает поражений уже 17 матчей кряду, и 11 из них — это победы. Эта серия берет свое начало в 2009 году. За это время у руля сборной успели побывать четыре разных тренера (Фабио Капелло, Рой Ходжсон, Сэм Эллардайс и Саутгейт).

При Саутгейте англичане еще не побеждали на выезде: ничьи со Словенией и Шотландией, поражения от Германии и Франции.

Лагерь английской сборной досрочно покинули с травмами голкипер Джордан Пикфорд и защитник Киран Триппьер. Эрик Дайер дисквалифицирован на ближайший матч из-за перебора желтых карточек. Харри Магуйр надеется дебютировать за национальную команду.

ЧМ-218. Отборочная Группа F
Сборная Мальты — сборная Англии
Та-Кали. Национальный стадион. 21:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Мальты

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 01.09.2017 17:46 # al-faarabi
    я бы капитанство Англии отдал Кейну, илита, лучший игрок сборной + имеет лидерские качества

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  2. warham 01.09.2017 17:45 # warham
    чето вы меня все тут заебали. Все ДОЛБОЕБЫ. Лучше идите на улицу пробзиться и хоть на какую-то подругу поанонировать

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  3. warham 01.09.2017 17:41 # warham
    я говорил, что когда Руни уйдет в Эвертон, то спьется

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  4. ian 01.09.2017 17:39 # ian
    Раньше здесь с лфк срались фанаты Арсенала, но как ЛФК урвал из под носа Челси АОЧ, пеликаны теперь главные враги пенсов. Видимо, сильно хотели его видеть у себя.

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  5. webb 01.09.2017 17:39 # webb
    Джорджиньо Вейналдум оформил 7 голевых передач с начала 2017 года — больше чем любой другой игрок Премьер-лиги.


    Сасать, Озар.

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  6. thegodfather 01.09.2017 17:26 # thegodfather
    Форвард "ПСЖ" Неймар рассказал о реакции своего соотечественника Филиппе Коутиньо относительно несостоявшегося трансфера в каталонскую "Барселону".

    "Филиппе помог сборной Бразилии одержать победу над Эквадором, однако в данный момент его переполняют грустные эмоции", - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

    Ранее сообщалось, что Коутиньо, правами на которого владеет "Ливерпуль", желает перейти в "Барселону", однако мерсисайдцы выступают против этой сделки.



    Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1003808213_neymar_koutino_perepolnyayut_grustnyie_emocii#ixzz4rRApcU27



    пздц, как только в лфк игрок вырастает в топа - он сразу хочет съебать.
    вечный конвеер - купи перспективного, сделай топа - продай.

    эх, ща бы удерживать игроков насильно, клопотоп и веня (

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  7. thegodfather 01.09.2017 17:25 # thegodfather
    аоч > мозес.

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  8. webb 01.09.2017 17:20 # webb
    Коутиньо>Озар

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  9. reddevil13 01.09.2017 17:18 # reddevil13
    Коутиньо ещё официально не объявили?

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  10. januzaj00 01.09.2017 17:17 # januzaj00
    Если претенденты на кэповскую повязку кейн, хендерсон и кэхилл, то сборной пизда, как и всегда

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  11. fc-zenit 01.09.2017 17:05 # fc-zenit
    Изи вин для англичан. Адекватное мнение.

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  12. osprey 01.09.2017 17:02 # osprey
    Статью не читал, Хендерсон капитан?

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  13. staryi-eblan 01.09.2017 17:01 # staryi-eblan
    За Мальту

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