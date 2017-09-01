Уэйн Руни попался пьяным за рулем

Уэйн Руни Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни был арестован полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция Чешира остановила лучшего бомбардира "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен в два часа ночи пятницы после праздничного мероприятия близ дома, где живет Уэйн со своей семьей.

Как передает Sky Sports, представитель Руни от комментариев отказался, однако сейчас стало известно, что в адрес Уэйна были выдвинуты обвинения, и теперь 31-летнего футболиста ожидают в суде 18 сентября.

Напомним, что минувшим летом Руни вернулся в родной "Эвертон" после 13 лет в "Юнайтед". Уэйн забивал в каждом из двух первых матчей Премьер-Лиги нового сезона, а на прошлой неделе объявил о завершении международной карьеры.


Метки происшествия, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 16:00

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  1. think 01.09.2017 16:03 # think
    Грёбанный алкаш, однажды скам, навсегда скам. Кончелыга лобкововолосая.

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  2. ravi 01.09.2017 16:00 # ravi
    Вот и школа старого алкогодика фергюсена боком вышла

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