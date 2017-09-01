Саутгейт может отложить назначение нового капитана сборной Англии до ЧМ-2018

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что может отложить назначение постоянного капитана национальной команды до Чемпионата Мира в России следующим летом.

На прошлой неделе нападающий "Эвертона" Уэйн Руни, принявший капитанскую повязку сборной в 2016 году после ухода Стивена Джеррарда, объявил о завершении международной карьеры.



Однако Саутгейт не будет спешить с назначением нового постоянного капитана и готов продолжать использовать ротацию повязки, как он это делал в последних матчах, ведь последний раз Руни играл за национальную команду еще в ноябре 2016.



"Я хочу, чтобы игроки продолжали делить эту ответственность. Это здоровая вещь для нас. Мы наблюдаем становление хороших лидеров в коллективе. Люди говорят, что в последнее время это было не так, но лично я наблюдаю хороших лидеров — не только среди опытных игроков, но и среди молодежи".



"Чем больше мы наделяем их ответственностью и позволяем им брать на себя обязанности лидера, тем здоровее это для команды. Ты хочешь, чтобы игроки не боялись принимать решения на поле, действовали бы смело с мячом и являлись примером для других".



"Я не знаю, будет ли назначен постоянный капитан до Чемпионата Мира. Я не буду спешить с этим. Я подумаю об этом, но это не в списке моих приоритетов. Для меня гораздо важнее развивать людей, которые могли бы оказывать влияние и скреплять команду. Мы не добьемся максимума от этой команды, если просто будем возвышать отдельных игроков над остальными", — цитирует Саутгейта The Guardian.