Азар уверен, что станет самым дорогим игроком мира
Плеймейкер "Челси" Эден Азар уверен, что в скором времени опередит новичка ПСЖ Неймара и станет самым дорогим игроком за всю историю футбола.
Этим летом гранд Лиги 1 выложил 222 миллиона евро за Неймара, заполучив теперь уже бывшую звезду "Барселоны". Азар не знает, какой ценник на него выставит "Челси", но уверен, что в скором времени он обойдет бразильца.
"Я не знаю, сколько буду стоить на трансферном рынке. Может быть, 300 миллионов евро? На самом деле все зависит от условий рынка. Например, Неймар обладает большущим потенциалом, на год младше меня и имел приличный бэкграунд, выступая за "Барселону".
"Трансферная стоимость зависит от длины контракта и целого ряда других факторов. Пока я не знаю, сколько за меня даст потенциальный покупатель, если однажды я покину "Челси", - цитирует Азара издание HLN.
01.09.2017 14:00
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Последние комментарии:
однажды я покину "Челси
Источник: http://fapl.ru/posts/57047/?c=1
ну это понятно
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Заголовок об одном, интервью совсем о другом)))
(ответить)
Заголовок и вью - ничего общего. Афттар лолище. Но эта ж фапл. Пусть пуканы погорят у хейтеров. Это главное! Буагагаа.
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Неймар - Неймаром, но если за пахпу отвалили сотню, то этот парень будет стоит что то около стоимости арсенала венгеркиного
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Кто-нибудь передайте ему, что ценник не растет вместе с количеством симуляций. Он стоит как мой шампунь, не больше.
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Пхахаха. Выдает шутки даже получше пенсовских петросянов.
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>Азар уверен, что станет самым дорогим игроком мира
>если однажды я покину "Челси", - цитирует Азара издание HLN.
надеюсь мамаша фоксфсмс сдохнет от спида
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Челси нужно в этом году взять чемпионат и лч чтобы Азар 300 стоил)
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Где шизус33 ? В Казахии вроде праздник , выходной , в школу не надо
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Верните хроники нарнии
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Ты не продаешся дружок . В следующем сезоне вернем Торгана и через сезон младшенького переведем в Академию . Будешь как Месси в Барсе до пенсии за Челси .
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уже мечтает свалить с этой помойки, и правильно, ЗМ с Челски не взять никак.
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Добавят ещё один ноль в сумму отступных!
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Два барашка и литр кумыса за него
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