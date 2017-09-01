Азар уверен, что станет самым дорогим игроком мира

Плеймейкер "Челси" Эден Азар уверен, что в скором времени опередит новичка ПСЖ Неймара и станет самым дорогим игроком за всю историю футбола.

Этим летом гранд Лиги 1 выложил 222 миллиона евро за Неймара, заполучив теперь уже бывшую звезду "Барселоны". Азар не знает, какой ценник на него выставит "Челси", но уверен, что в скором времени он обойдет бразильца.



"Я не знаю, сколько буду стоить на трансферном рынке. Может быть, 300 миллионов евро? На самом деле все зависит от условий рынка. Например, Неймар обладает большущим потенциалом, на год младше меня и имел приличный бэкграунд, выступая за "Барселону".



"Трансферная стоимость зависит от длины контракта и целого ряда других факторов. Пока я не знаю, сколько за меня даст потенциальный покупатель, если однажды я покину "Челси", - цитирует Азара издание HLN.