Азар уверен, что станет самым дорогим игроком мира

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар уверен, что в скором времени опередит новичка ПСЖ Неймара и станет самым дорогим игроком за всю историю футбола.

Этим летом гранд Лиги 1 выложил 222 миллиона евро за Неймара, заполучив теперь уже бывшую звезду "Барселоны". Азар не знает, какой ценник на него выставит "Челси", но уверен, что в скором времени он обойдет бразильца.

"Я не знаю, сколько буду стоить на трансферном рынке. Может быть, 300 миллионов евро? На самом деле все зависит от условий рынка. Например, Неймар обладает большущим потенциалом, на год младше меня и имел приличный бэкграунд, выступая за "Барселону".

"Трансферная стоимость зависит от длины контракта и целого ряда других факторов. Пока я не знаю, сколько за меня даст потенциальный покупатель, если однажды я покину "Челси", - цитирует Азара издание HLN.



Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.09.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1751

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Последние комментарии:




  1. kos9k 01.09.2017 14:22 # kos9k
    однажды я покину "Челси

    Источник: http://fapl.ru/posts/57047/?c=1


    ну это понятно

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  2. cristean2 01.09.2017 14:17 # cristean2
    Заголовок об одном, интервью совсем о другом)))

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  3. nikas 01.09.2017 14:17 # nikas
    Заголовок и вью - ничего общего. Афттар лолище. Но эта ж фапл. Пусть пуканы погорят у хейтеров. Это главное! Буагагаа.

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  4. ravi 01.09.2017 14:17 # ravi
    Неймар - Неймаром, но если за пахпу отвалили сотню, то этот парень будет стоит что то около стоимости арсенала венгеркиного

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  5. ian 01.09.2017 14:17 # ian
    Кто-нибудь передайте ему, что ценник не растет вместе с количеством симуляций. Он стоит как мой шампунь, не больше.

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  6. muaxaxaxa 01.09.2017 14:13 # muaxaxaxa
    Пхахаха. Выдает шутки даже получше пенсовских петросянов.

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  7. farot 01.09.2017 14:12 # farot
    >Азар уверен, что станет самым дорогим игроком мира

    >если однажды я покину "Челси", - цитирует Азара издание HLN.


    надеюсь мамаша фоксфсмс сдохнет от спида

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  8. beatboy 01.09.2017 14:10 # beatboy
    Челси нужно в этом году взять чемпионат и лч чтобы Азар 300 стоил)

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  9. bluebload 01.09.2017 14:09 # bluebload
    Где шизус33 ? В Казахии вроде праздник , выходной , в школу не надо

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  10. bluebload 01.09.2017 14:08 # bluebload
    Верните хроники нарнии

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  11. bluebload 01.09.2017 14:06 # bluebload
    Ты не продаешся дружок . В следующем сезоне вернем Торгана и через сезон младшенького переведем в Академию . Будешь как Месси в Барсе до пенсии за Челси .

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  12. mancunia-planet 01.09.2017 14:03 # mancunia-planet
    уже мечтает свалить с этой помойки, и правильно, ЗМ с Челски не взять никак.

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  13. rollik707 01.09.2017 14:03 # rollik707
    Добавят ещё один ноль в сумму отступных!

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  14. liver-red-son 01.09.2017 14:02 # liver-red-son
    Два барашка и литр кумыса за него

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