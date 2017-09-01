Харт останется первым номером сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что голкипер "Вест Хэма" Джо Харт останется первым номером в национальной команде.

Несмотря на то, что Харт не может провести на ноль уже 23 матча подряд - с учетом аренды в "Торино" и нового сезона Премьер-Лиги за "Вест Хэм" - Саутгейт по-прежнему отдает предпочтение Джо.



На сегодняшний матч против Мальты - в рамках квалификации к ЧМ-2018 - именно Харт выйдет в стартовом составе "трех львов": Джеку Батленду из "Стоука" придется вновь довольствоваться местом на скамейке запасных.



"Со старта сезона прошло всего три игры, а его клуб столкнулся с большими проблемами: не нужно придавать большого значения тому, что он пропустил уже 10 мячей".



"В отборочной группе нам забили только два мяча: Джо полностью оправдал мое доверие. Он понимает, что ему придется конкурировать за место в составе, но, думаю, пока никто не готов исполнить столь ответственную роль, кроме него", - сообщил Саутгейт The Guardian.