Жена запретила Жиру переходить в "Эвертон"
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру отказался от перехода в "Эвертон", поскольку его жена Дженнифер не захотела переезжать в Ливерпуль.
Достоверно известно, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер готовился отпустить Жиру в другой клуб, однако француз предпочел остаться на "Эмирейтс" и исполнить мечту - выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги.
На самом деле Оливье еще в июне договорился об условиях личного контракта с "Эвертоном", как в последний момент трансфер сорвался: на решении остаться в Лондоне настоял вовсе не игрок, а его жена Дженнифер.
"Его жена отказалась от сделки. Трансфер был практически согласован, а сам Оливье хотел переехать в "Эвертон", но его жена выступила против", - сообщил полузащитник Стоука Чарли Адам BBC5.
01.09.2017 12:00
Просмотров: 1889
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чарли Адам, ахаххахаххахах
(ответить)
Телочка крутит хомячком. Все, можешь бороду сбривать, видимая брутальность уже никого не запутает.
(ответить)
ТЫ МОЖЕШЬ СКОЛЬКО УГОДНО ЗАБИВАТЬ УДАРОМ СКОРПИОНА НО ЗАПОМНЯТ ТЕБЯ КАБЛУКОМ ГОДА :)
(ответить)
Милый, поехали лучше в Бирмингем.. Он тоже большой, почти как Лондон.. Ты будешь играть за вилланов.. И еще там.. Джон Терри.
— Чтоо??? А чем тебе Руни не нравится? ))
(ответить)
Через год будет играть в Сотоне. Там ехать каких-то 90км
(ответить)
Ну и бросил бы её в Лондоне на заклание террам.Хрен ли лазить по ночникам и тусить-это не пахать на поле.
(ответить)
Ливерпуль говеный город это нормально что там никто не хочет жить.
(ответить)
сообщил полузащитник Стоука Чарли Адам BBC5.
А он откуда узнал?
(ответить)
однако француз предпочел остаться на "Эмирейтс" и исполнить мечту - выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги.
Источник: http://fapl.ru/posts/57045/#reply
ну вот совсем не смешно уже
(ответить)
Полируй банку и заодно щелку своей сучки, лах
(ответить)
Откуда Чарли Адам знает детали личной жизни Оливье Жиру и его жены...
(ответить)
все правильно, жену надо слушаться
(ответить)
бабораб мда кек
(ответить)
>http://fapl.ru/posts/30484/
>на решении остаться в Лондоне настоял вовсе не игрок, а его жена Дженнифер
вот же е6лан ахахаха
(ответить)
никого не смущает, что подобное сообщает Чарли Адам?
они живут вместе?)
(ответить)
Следующая новость : "Собачки Санчеса запретили ему перейти в Сити"
(ответить)
каблук
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий