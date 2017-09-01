Жена запретила Жиру переходить в "Эвертон"

Оливье Жиру и его жена Дженнифер Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру отказался от перехода в "Эвертон", поскольку его жена Дженнифер не захотела переезжать в Ливерпуль.

Достоверно известно, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер готовился отпустить Жиру в другой клуб, однако француз предпочел остаться на "Эмирейтс" и исполнить мечту - выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги.

На самом деле Оливье еще в июне договорился об условиях личного контракта с "Эвертоном", как в последний момент трансфер сорвался: на решении остаться в Лондоне настоял вовсе не игрок, а его жена Дженнифер.

"Его жена отказалась от сделки. Трансфер был практически согласован, а сам Оливье хотел переехать в "Эвертон", но его жена выступила против", - сообщил полузащитник Стоука Чарли Адам BBC5.



Метки Арсенал, Жиру, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 01.09.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1889

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Последние комментарии:




  1. webb 01.09.2017 13:07 # webb
    Чарли Адам, ахаххахаххахах

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  2. flash25rus 01.09.2017 12:57 # flash25rus
    Телочка крутит хомячком. Все, можешь бороду сбривать, видимая брутальность уже никого не запутает.

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  3. beatboy 01.09.2017 12:36 # beatboy
    ТЫ МОЖЕШЬ СКОЛЬКО УГОДНО ЗАБИВАТЬ УДАРОМ СКОРПИОНА НО ЗАПОМНЯТ ТЕБЯ КАБЛУКОМ ГОДА :)

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  4. scouser2005 01.09.2017 12:31 # scouser2005
    Милый, поехали лучше в Бирмингем.. Он тоже большой, почти как Лондон.. Ты будешь играть за вилланов.. И еще там.. Джон Терри.
    — Чтоо??? А чем тебе Руни не нравится? ))

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  5. southamptonx 01.09.2017 12:30 # southamptonx
    Через год будет играть в Сотоне. Там ехать каких-то 90км

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  6. noi39 01.09.2017 12:22 # noi39
    Ну и бросил бы её в Лондоне на заклание террам.Хрен ли лазить по ночникам и тусить-это не пахать на поле.

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  7. bluehonorcfc9 01.09.2017 12:20 # bluehonorcfc9
    Ливерпуль говеный город это нормально что там никто не хочет жить.

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  8. arsenverim 01.09.2017 12:17 # arsenverim
    сообщил полузащитник Стоука Чарли Адам BBC5.

    А он откуда узнал?

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  9. vtp 01.09.2017 12:12 # vtp
    однако француз предпочел остаться на "Эмирейтс" и исполнить мечту - выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57045/#reply

    ну вот совсем не смешно уже

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  10. sirozhka-ne 01.09.2017 12:12 # sirozhka-ne
    Полируй банку и заодно щелку своей сучки, лах

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  11. rhymo 01.09.2017 12:11 # rhymo
    Откуда Чарли Адам знает детали личной жизни Оливье Жиру и его жены...

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  12. j-silver 01.09.2017 12:10 # j-silver
    все правильно, жену надо слушаться

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  13. prbaisan 01.09.2017 12:08 # prbaisan
    бабораб мда кек

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  14. kos9k 01.09.2017 12:07 # kos9k
    >http://fapl.ru/posts/30484/
    >на решении остаться в Лондоне настоял вовсе не игрок, а его жена Дженнифер

    вот же е6лан ахахаха

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  15. webfoot 01.09.2017 12:07 # webfoot
    никого не смущает, что подобное сообщает Чарли Адам?
    они живут вместе?)

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  16. bluebload 01.09.2017 12:03 # bluebload
    Следующая новость : "Собачки Санчеса запретили ему перейти в Сити"

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  17. vtp 01.09.2017 12:02 # vtp
    каблук

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