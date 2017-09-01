Жена запретила Жиру переходить в "Эвертон"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру отказался от перехода в "Эвертон", поскольку его жена Дженнифер не захотела переезжать в Ливерпуль.

Достоверно известно, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер готовился отпустить Жиру в другой клуб, однако француз предпочел остаться на "Эмирейтс" и исполнить мечту - выиграть чемпионский титул Премьер-Лиги.



На самом деле Оливье еще в июне договорился об условиях личного контракта с "Эвертоном", как в последний момент трансфер сорвался: на решении остаться в Лондоне настоял вовсе не игрок, а его жена Дженнифер.



"Его жена отказалась от сделки. Трансфер был практически согласован, а сам Оливье хотел переехать в "Эвертон", но его жена выступила против", - сообщил полузащитник Стоука Чарли Адам BBC5.