Де Бур опасается, что его уволят уже в этот уикенд

Франк Де Бур Наставник "Кристал Пэлас" Франк Де Бур опасается, что будет уволен уже в этот уикенд.

В прошлом сезоне голландский тренер провел в "Интере" только 85 дней — срок его пребывания на "Селхерст Парк" может оказаться еще короче. Как сообщает The Times, у руководства "орлов" есть большие претензии к Франку после неудачного старта кампании.

Де Бур проиграл все три своих первых матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:6. Поэтому уже в понедельник Франк был вызван на ковер к президенту "Пэлас" Стиву Пэришу, чтобы объясниться за провальные результаты.

В данный момент Де Бур продолжает обсуждать с клубом пути выхода из кризиса, и вполне возможно, что "Пэлас" решится на кардинальный шаг — смену тренера.

Если "орлы" и уволят Франка, то постараются найти нового тренера в кратчайшие сроки. Сэм Эллардайс уже дал понять, что не заинтересован в возвращении на "Селхерст Парк", что делает экс-наставника сборной Англии Роя Ходжсона фаворитом на замену Де Буру.


Метки Де Бур, Кристал Пэлас, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 11:00

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  1. webb 01.09.2017 11:26 # webb
    Просто ни о чем. Возвращайся в свою Голландию, бездарь.

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  2. radik86radik 01.09.2017 11:12 # radik86radik
    Помню, будучи тренером Интера, не очень лестно отзывался о тренерских способностях Клоппа. Клоун,чо еще сказать.

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  3. royal-arsenal 01.09.2017 11:09 # royal-arsenal
    нытик

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  4. mcferson-42 01.09.2017 11:01 # mcferson-42
    Тренеришка похлеще Невила)

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