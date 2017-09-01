Де Бур опасается, что его уволят уже в этот уикенд
Наставник "Кристал Пэлас" Франк Де Бур опасается, что будет уволен уже в этот уикенд.
В прошлом сезоне голландский тренер провел в "Интере" только 85 дней — срок его пребывания на "Селхерст Парк" может оказаться еще короче. Как сообщает The Times, у руководства "орлов" есть большие претензии к Франку после неудачного старта кампании.
Де Бур проиграл все три своих первых матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:6. Поэтому уже в понедельник Франк был вызван на ковер к президенту "Пэлас" Стиву Пэришу, чтобы объясниться за провальные результаты.
В данный момент Де Бур продолжает обсуждать с клубом пути выхода из кризиса, и вполне возможно, что "Пэлас" решится на кардинальный шаг — смену тренера.
Если "орлы" и уволят Франка, то постараются найти нового тренера в кратчайшие сроки. Сэм Эллардайс уже дал понять, что не заинтересован в возвращении на "Селхерст Парк", что делает экс-наставника сборной Англии Роя Ходжсона фаворитом на замену Де Буру.
01.09.2017 11:00
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Последние комментарии:
Просто ни о чем. Возвращайся в свою Голландию, бездарь.
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Помню, будучи тренером Интера, не очень лестно отзывался о тренерских способностях Клоппа. Клоун,чо еще сказать.
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нытик
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Тренеришка похлеще Невила)
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