"Сити" упустил Эванса и Санчеса

В заключительный день летнего трансферного окна "Манчестер Сити" испытал двойное разочарование, не сумев приобрести защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса и нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Интерес главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы к Санчесу исчислялся месяцами, однако свое первое предложение о покупке Алексиса клуб с "Этихад" сделал лишь за два дня до закрытия летнего трансферного окна.



Получив отказ на в 50 миллионов фунтов, 31 августа "Сити" увеличил сумму до 55 млн. фунтов, а еще 5 млн. предложил в виде бонусов. Как сообщает Daily Mirror, утром в четверг исполнительный директор "канониров" Иван Газидис позвонил своему коллеге из Манчестера Феррану Сориано и сообщил, что "Арсенал" принимает это предложение.



Газидис также уведомил Сориано, что "канониры" уже присмотрели замену 28-летнему чилийцу в лице Тома Лемара из "Монако". Позже днем "Арсенал" согласовал с чемпионами Лиги 1 стоимость француза в размере 92 миллионов фунтов, но сам Лемар отказался переходить в клуб из Лиги Европы.



В результате "Арсенал" отозвал свою договоренность по Санчесу, что сильно расстроило Гвардиолу, но еще больше — самого Алексиса, который остался "уничтожен" сорвавшимся переходом в "Сити".



Теперь два клуба предъявляют претензии друг другу, а "Арсенал" остается с глубоко несчастным игроком минимум до января. Уже зимой Алексис сможет начать переговоры с заинтересованными клубами, не спрашивая на то разрешения "канониров".



Еще одной большой неудачей "Сити" стало сорвавшееся приобретение Джонни Эванса. Для покупки североирланца "горожанам" нужно было избавиться от Эльякима Мангала, но тот отказался от вариантов с "Вест Бромвичем" и "Кристал Пэлас".