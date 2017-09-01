"Барселона" отказалась от претензий на Коутиньо

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Барселону", несмотря на то, что трансферное окно в испанской Ла Лиге закрывается на сутки позже, чем в Премьер-Лиге.

У клубов Ла Лиги есть еще целый день, в отличие от большинства европейских коллег, для поиска усиления. Однако Daily Mail ожидает, что от своей приоритетной трансферной цели в лице Коутиньо "Барселона" уже отказалась.



Концовка трансферного окна получилась очень сложной для каталонцев, которые, наткнувшись на ожесточенное сопротивление "Ливерпуля", также не смогли склонить к диалогу и "Монако" насчет Тома Лемара.



По информации издания, подтверждением тому, что "Барселона" не будет делать очередное предложение о покупке Филиппе, является решение испанского гранда не отпускать в аренду Андре Гомеша, который 31 августа общался с "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".