"Барселона" отказалась от претензий на Коутиньо

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Барселону", несмотря на то, что трансферное окно в испанской Ла Лиге закрывается на сутки позже, чем в Премьер-Лиге.

У клубов Ла Лиги есть еще целый день, в отличие от большинства европейских коллег, для поиска усиления. Однако Daily Mail ожидает, что от своей приоритетной трансферной цели в лице Коутиньо "Барселона" уже отказалась.

Концовка трансферного окна получилась очень сложной для каталонцев, которые, наткнувшись на ожесточенное сопротивление "Ливерпуля", также не смогли склонить к диалогу и "Монако" насчет Тома Лемара.

По информации издания, подтверждением тому, что "Барселона" не будет делать очередное предложение о покупке Филиппе, является решение испанского гранда не отпускать в аренду Андре Гомеша, который 31 августа общался с "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 09:05

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Последние комментарии:




  1. chelseafanmd 01.09.2017 09:41 # chelseafanmd
    Норм так Кавтинья поссал на клуб и остался в нем хД

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  2. pakhrudinov 01.09.2017 09:22 # pakhrudinov
    Типа "у нас есть Гомеш, зачем нам Коутиньо?"? Ахахахаха

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