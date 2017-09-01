Мамаду Сако вернулся в "Кристал Пэлас"

Защитник Мамаду Сако все-таки успел вернуться из "Ливерпуля" в "Кристал Пэлас" по сделке стоимостью 26 миллионов фунтов.

Напомним, Сако, более года назад угодивший в опалу к главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, очень ярко проявил себя у "орлов" во второй половине прошлого сезона.



Однако "Пэлас" не смог выкупить Мамаду после успешной аренды, ведь "Ливерпуль" запросил за 27-летнего француза 30 млн. фунтов — неподъемную сумму для лондонского клуба.



И все-таки "орлы" проявили настойчивость и перед самым закрытием трансферного окна, сообщает Sky Sports, договорились с "красными" на компенсацию в 24 млн. фунтов. Еще 2 млн. предусмотрены в виде бонусов.



Таким образом, экс-защитник ПСЖ вернулся в "Пэлас", заключив контракт на четыре года. А вот оформить переход нападающего Умара Ниассе из "Эвертона" "орлы" не успели.



"Я по-настоящему рад быть здесь, потому что здесь у меня есть друзья. Мне понравилось испытание, с которым я столкнулся здесь в прошлом году. Это было сложно, но красиво, и поэтому этим летом "Пэлас" был моим приоритетным вариантом", — сообщил Сако.