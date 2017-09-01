Мамаду Сако вернулся в "Кристал Пэлас"

Мамаду Сако Защитник Мамаду Сако все-таки успел вернуться из "Ливерпуля" в "Кристал Пэлас" по сделке стоимостью 26 миллионов фунтов.

Напомним, Сако, более года назад угодивший в опалу к главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, очень ярко проявил себя у "орлов" во второй половине прошлого сезона.

Однако "Пэлас" не смог выкупить Мамаду после успешной аренды, ведь "Ливерпуль" запросил за 27-летнего француза 30 млн. фунтов — неподъемную сумму для лондонского клуба.

И все-таки "орлы" проявили настойчивость и перед самым закрытием трансферного окна, сообщает Sky Sports, договорились с "красными" на компенсацию в 24 млн. фунтов. Еще 2 млн. предусмотрены в виде бонусов.

Таким образом, экс-защитник ПСЖ вернулся в "Пэлас", заключив контракт на четыре года. А вот оформить переход нападающего Умара Ниассе из "Эвертона" "орлы" не успели.

"Я по-настоящему рад быть здесь, потому что здесь у меня есть друзья. Мне понравилось испытание, с которым я столкнулся здесь в прошлом году. Это было сложно, но красиво, и поэтому этим летом "Пэлас" был моим приоритетным вариантом", — сообщил Сако.


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 08:00

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  1. paul-shark 01.09.2017 08:16 # paul-shark
    Спасибо за все, Цыркуль, и всего хорошего.

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  2. bigdick 01.09.2017 08:04 # bigdick
    Новый ван дейк

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  3. chelsealondon 01.09.2017 08:02 # chelsealondon
    Чернее черного.....а так посильнее всяких Матипов, Ловренов.....

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  4. blueswin 01.09.2017 08:02 # blueswin
    хороший трансфер для Пэлас

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