Дринкуотер успел перейти из "Лестера" в "Челси"
На последних минутах летнего трансферного окна "Челси" все же удалось оформить покупку полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера за 35 миллионов фунтов.
На протяжении лета "синие" искали усиление для центра поля, в дополнение к Тьемуэ Бакайоко, но долгое время никак не могли договориться с "лисам" о размере компенсации, хотя сам Дринкуотер выразил желание отправиться на "Стэмфорд Бридж" и воссоединиться там с Нголо Канте, даже подав прошение о трансфере.
Стороны ударили по рукам только в последние минуты и даже были вынуждены обратиться к Премьер-Лиге за дополнительным временем на регистрацию трансфера. И все-таки Данни присоединился к "Челси".
27-летний англичанин заключил контракт до 2022 года и стал шестым новичком команды Антонио Конте этим летом после Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко, Альваро Мораты, а также Давиде Дзаппакосты, подписанного тоже лишь в последний день окна.
"Я рад стать игроком "Челси", и мне не терпится начать. Путешествие сюда получилось долгим, но я очень рад и рассчитываю помочь клубу выиграть еще больше трофеев", — сообщил Дринкуотер.
Добавим, что на место Данни "Лестер" пытался приобрести полузащитника "Спортинга" Адриена Силву, но удалось ли оформить этот трансфер в срок, еще предстоит узнать.
01.09.2017 07:25
Просмотров: 2263
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Третий цз это что за позиция такая?
(ответить)
Привет, панины
Запакоста как прямая замена Мозесу.
Игроки одного уровня.
Жаль, что конкурента Алонсо не приобрели, ээххххххххх
Теперь снова будет через матч рвать(
Портовые недомерки как обычно зафейлились!
Схема на сезон:
--супердно---
--дыра---
--хорошо---
---огонь----
лахи портовые
(ответить)
Итого, делая выводы из моего поста выше, приходим к тому что боевой состав челси на сезон это 21 футболист, на каждую позицию по 2 игрока, кроме одной, третий цз
(ответить)
Пздц бомбит от успехов аснла (((
(ответить)
Отвечаем честно все
Сколько игр видели с запакостой?
Я ни одного, и вообще только вчера услышал о нем впервые.
(ответить)
Пинсы уже кличут его топом, прокаченым матичем, а когда-то он был тупо днарем-скамером помощником Канте. Сцу на макушки пинсам
(ответить)
Смотрим сюда уебки ебаные наматываем на ус и охуеваем
Основной состав
куртуа
мосез аспи луиз рюдигер алонсо
канте бакаеко
педро мората азар
Дубль
кабальеро
залупакосты аспи кристенсен кейхил баба
фабрегас дринкуотер
виллиан батш мусонда
чисто только один аспи в обоих составах играет
дубль даже сильнее лфк смотрится
ну и офк можно поменять местами моусеза с костой и дринкуотера с бакаеко хз кто из них сильнее
(ответить)
Седня колбаса кокотиньо в барсу отпустит, сосовзеры погорят
(ответить)
Кто это?
(ответить)
Пздц, у тебя 2 месяца лета, но ты оформляет игрока под лавку в последнте секунды то, а потом оформляет его трансфер до утра и просишь разрешение у лиги...эз, топово эманало
(ответить)
Ну и Коста. Клуб стоял на своем и это радует, атмд послан с их копейками. Приходите зимой, мы подумаем.
(ответить)
Даааааааа бляяяяяяять сосаааааааать
С 22:00 не заходил в инет спецом чтоб не нервировать себя
И тут такая клевая новость еееееее
(ответить)
Дринкомечеру самое место в shelsi
(ответить)
Ну что же..збс. По минимуму усилились, лавку усилили.
По 5бальной на 3-4 это то.
Разочарование : так и не купили годного топового латераля на смену Алонсо. До зимы с Алонсо канэшн можно катать, но зимой нужно выходить на тр и покупать латераля. Ну или баба наигрывать, во что я не верю. Запакоста кот в мешке и это скорее покупка для количества, а не качества. Не думаю, что он будет сильнее мозеса смотреться. Хотя бы чтобы на уровне был, уже хорошо.
Итого лавка: фабр, дринк(бакайок), педро(Вилли), башуай, кабальеро, запакоста, кейхилл(рудигер), кристенсен, кенеди(баба Рахман), мусонда.
Не плохо, но могло быт ь и лучше. Хотелось, чтобы было лучше.
Все-таки Окса было бы предпочтительней этой щапакомты, окс универсал. Он бы и мозеса и Алонсо мог заменить, и в апл привыкшый и проверенный парень, мощный, быстрый, что надо для Конте.
Запакоста кот в мешке и это единственный недочеты этого то, это не покупка топ клуба, хоть он и может стать нереальным топарем и все такое. Мы топарей покупаем, а не выращиваем.
(ответить)
Эменало в вулвич надо отправить. В обмен на Санчеса.
(ответить)
ЩЛЕНЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ
ЩОЛЬЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ
ЩЬЛЬСЕЙСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ
(ответить)
Степа, ты жирный ублюдок
(ответить)
Сомнительный футболист в плане пресловутого "топ уровня". Лижъщ его связка с Канте дает мысль, что он заиграет и усадит Тэумье на скамью; хотя бы в Апл больше может будет играть
Еще, Миньоле с Куртуа прекрасно помнят его "дальне-карательный". В общем, +2 белых игрока в Чильзи. Команда побелела
(ответить)
Ну чтож , программа минимум выполнена , осталось обломать Катлетико с гувнором и можно считать ТО на четыре с плюсом по пятибальной шкале
(ответить)
Ну в концовке чуть чуть выровняли ситуацию всё таки. По Баба Рахману новостей нету, неужели его и оставят в конкуренцию с Алонсо? А почему бы и нет. В защиту конечно нужно бы еще 1 защитника центрального, ну это уже прицел на след. ТО. Правильно что оставили Батшуаи, это одно из лучших решений этого лета. Желательно внести в заявку и Реми тоже как третьим нападающим на проходные игры на замену выпускать. Больше всего радует что не подписали Льоренте 32 летнего. Жалко единственное что Махреза не получилось подписать, но учитывая что Лестер по кусочкам разбираем каждый год, я настроен оптимистично. К тому времени Педро уже слиняет скорее всего)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий