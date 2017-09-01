Дринкуотер успел перейти из "Лестера" в "Челси"

На последних минутах летнего трансферного окна "Челси" все же удалось оформить покупку полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера за 35 миллионов фунтов.

На протяжении лета "синие" искали усиление для центра поля, в дополнение к Тьемуэ Бакайоко, но долгое время никак не могли договориться с "лисам" о размере компенсации, хотя сам Дринкуотер выразил желание отправиться на "Стэмфорд Бридж" и воссоединиться там с Нголо Канте, даже подав прошение о трансфере.



Стороны ударили по рукам только в последние минуты и даже были вынуждены обратиться к Премьер-Лиге за дополнительным временем на регистрацию трансфера. И все-таки Данни присоединился к "Челси".



27-летний англичанин заключил контракт до 2022 года и стал шестым новичком команды Антонио Конте этим летом после Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера, Тьемуэ Бакайоко, Альваро Мораты, а также Давиде Дзаппакосты, подписанного тоже лишь в последний день окна.



"Я рад стать игроком "Челси", и мне не терпится начать. Путешествие сюда получилось долгим, но я очень рад и рассчитываю помочь клубу выиграть еще больше трофеев", — сообщил Дринкуотер.



Добавим, что на место Данни "Лестер" пытался приобрести полузащитника "Спортинга" Адриена Силву, но удалось ли оформить этот трансфер в срок, еще предстоит узнать.