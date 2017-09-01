Пети: "Я бы выгнал Озила из "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети выразил свое разочарование игрой Месута Озила и посоветовал клубу избавиться от немецкого плеймейкера.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "канониры" потерпели два поражения, а Озил не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.



Несмотря на затяжной спад в игре Месута, главный тренер Арсен Венгер очень им дорожит и даже хочет сохранить на заключительный год по контракту. Пети считает это безумием.



"Свой последний хороший матч он сыграл достаточно давно, а еще больше прошло времени с момента, когда ему удалось хорошо отыграть несколько матчей подряд".



"Он по-прежнему способен хорошо себя проявить в отдельно взятом матче, но хорошо играть на протяжении трех, четырех или пяти недель… Я не думаю, что мы снова увидим Озила на этом уровне".



"Что больше всего меня расстраивает, так это его настрой, его пораженческий настрой на поле, его беспечность, которая передается партнерам по команде".



"Арсен продолжает удерживать его на поле. Будь тренером я, я бы сказал: "Месут, ты хочешь уйти? Там дверь. Будь добр, закрой ее за собой". На месте Арсен Венгера я бы сказал: "Убирайся вон", — сообщил Пети SFR Sport.