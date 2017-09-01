"Челси" купил у "Торино" Давиде Дзаппакосту

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" приобрел крайнего защитника "Торино" и сборной Италии Давиде Дзаппакосту.

"Синие" обратились к кандидатуре соотечественника своего тренера Антонио Конте после того, как получили отказ Алекса Окслейд-Чемберлена, который предпочел уйти из "Арсенала" в "Ливерпуль".



"Торино" оказало гораздо сговорчивее многих клубов, с которыми общался "Челси" этим летом. Стороны быстро достигли компромисса, после чего 25-летний итальянец вылетел в Лондон, где прошел медицинское обследование и заключил контракт до 2021 года.



Ожидается, что "Торино" получит за Давиде, способного сыграть как крайнего защитника, так и вингбека, 25 миллиона фунтов, включая бонусы.



"Давиде — игрок международного калибра, которого Антонио Конте хорошо знает, и за которым следил длительное время. Мы очень рады, что смогли пригласить его к нам в клуб, и верим, что он станет важным членом команды", — сообщил технический директор "Челси" Майкл Эменало.