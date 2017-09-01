"Челси" купил у "Торино" Давиде Дзаппакосту
В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" приобрел крайнего защитника "Торино" и сборной Италии Давиде Дзаппакосту.
"Синие" обратились к кандидатуре соотечественника своего тренера Антонио Конте после того, как получили отказ Алекса Окслейд-Чемберлена, который предпочел уйти из "Арсенала" в "Ливерпуль".
"Торино" оказало гораздо сговорчивее многих клубов, с которыми общался "Челси" этим летом. Стороны быстро достигли компромисса, после чего 25-летний итальянец вылетел в Лондон, где прошел медицинское обследование и заключил контракт до 2021 года.
Ожидается, что "Торино" получит за Давиде, способного сыграть как крайнего защитника, так и вингбека, 25 миллиона фунтов, включая бонусы.
"Давиде — игрок международного калибра, которого Антонио Конте хорошо знает, и за которым следил длительное время. Мы очень рады, что смогли пригласить его к нам в клуб, и верим, что он станет важным членом команды", — сообщил технический директор "Челси" Майкл Эменало.
01.09.2017 01:45
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Последние комментарии:
Напоминает жилабожи
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С жеппакостами любой казах договорится, за что платят этому нигеру? ТО в стиле Внегре на максималках, за исключением Мораты, канешн, тут типикл Челсе.
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Вот что писали на спорте до его перехода в Торино:
Давиде Дзаппакоста («Аталанта»)
Возраст – 22 года. Позиция – терцино. Прототип – Кристиан Дзенони.
Земляк великого итальянского режиссера Витторио Де Сика прошлый сезон провел в «Авеллино», а этим летом половину прав на него приобрела «Аталанта». Тренер Стефано Колантуоно неизменно доверяет новичку место в основном составе – все шесть туров Давиде провел без замен. По манере игры Дзаппакоста чем-то напоминает Маттео Дармиана – оба способны действовать по всей бровке и подходят для модуля с тремя центральными защитниками. Поэтому не исключено, что кадровый терцино рано или поздно переместится в полузащиту и пойдет по пути одного из лидеров «Аталанты» рубежа веков – Кристиана Дзенони. Такое развитие событий весьма вероятно хотя бы потому, что в юношеских командах Дзаппакоста играл в центре поля.
Своим главным достоинством Давиде считает умение сосредоточиться на работе. Как и большинство современных футболистов, он любит рубиться в Playstation, а вот о других своих увлечениях распространяется крайне мало. В Бергамо он быстро нашел общий язык с партнерами по команде, особенно сблизился с капитаном Джанпаоло Беллини и Херманом Денисом. На молодого защитника уже обратили внимание топ-клубы. По слухам, им заинтересовался миланский «Интер», которому не помешал бы кто-то с похожими характеристиками.
Цитата: «Любой футболист всегда стремится в Национале, но я реально смотрю на вещи. Мне нужно думать об улучшении собственной игры».
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эменало всех наебал
подписали сами не знают кого
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Очень похож на грузина наркомана
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От Грановской коронный, от Эменало похоронный.
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Не уверен, что он норм.
Посмотрим
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Подъeбкa какая-то.
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Как и Алонсо забьет больше покпа.
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