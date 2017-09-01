"Тоттенхэм" опередил "Челси" в борьбе за Льоренте

Фернандо Льоренте "Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте.

Если верить информации в английской прессе, "шпоры" обратились насчет Льоренте лишь в среду вечером, а свое предложение размером около 15 миллионов фунтов выдвинули в заключительный день летнего трансферного окна.

Однако этого оказалось достаточно, чтобы опередить "Челси", чей тренер Антонио Конте охотился за своим бывшим подопечным по "Ювентусу" все лето. Таким образом, Фернандо заключил со "шпорами" контракт на два года.

Отметим, что покупка 32-летнего испанца, забившего 15 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, является отступлением от трансферной политики "шпор", ведь президент лондонского клуба Даниэль Леви предпочитает приглашать молодых игроков, имеющих высокую цену для последующей перепродажи.


Метки Льоренте, Суонси, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2017 01:30

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  1. deathshot19 01.09.2017 02:17 # deathshot19
    В 32 года за Кубок Англии побороться решил.

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  2. mr-terry 01.09.2017 01:40 # mr-terry
    Челси перехватывает у кур Виллианов
    петухи перехватывают у Королей пиенаров

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  3. thegodfather 01.09.2017 01:34 # thegodfather
    Челси не делали предложения свонси

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