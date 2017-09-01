"Суонси" вернул Вильфрида Бони

"Суонси" выкупил обратно нападающего "Манчестер Сити" Вильфрида Бони. Сумма сделки не разглашается.

В 70 матчах за "Суонси" ивуариец забил 34 мяча, но зимой 2015 года отправился на повышение в "Сити". Пребывание на "Этихад" для нападающего не задалось: выиграть конкуренцию у Серхио Агуэро он так и не смог.



Прошлый сезон Вильфрид провел на правах аренды в "Стоуке", однако череда травм и недоверие главного тренера Марка Хьюза не позволили нападающему проявить себя. Шанс перезапустить карьеру Бони предоставил "Суонси".



В заключительный день трансферного окна валлийский клуб договорился о возвращении Вильфрида из" Сити", заключив с игроком двухлетний контракт. Соглашение предусматривает опцию продления договора еще на 12 месяцев.