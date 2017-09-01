"Брайтон" арендовал Тима Крула

Новичок Премьер-Лиги "Брайтон" арендовал на один сезон голкипера "Ньюкасла" Тима Крула.

После жуткой травмы Крул лишился игровой практики на "Сент-Джеймс Парк": вторую половину прошлого сезона 29-летний голландец провел на правах аренды в АЗ.



Возвращение "Ньюкасла" в Премьер-Лигу прошло без Тима: главный тренер Рафаэль Бенитес исключил голкипера из своих планов на сезон, а сегодня позволил Крулу присоединиться к "Брайтону".



Также в заключительный день трансферного окна "чайки" заполучили центрального защитника "Спортинга" Эсекьеля Скелотто. С аргентинцем "Брайтон" заключил трехлетний контракт.