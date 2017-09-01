Александар Драгович арендован "Лестером"

"Лестер" укрепил свой центр обороны, арендовав до конца сезона Александара Драговича у "Байера".

Драгович провел "Байере" всего один сезон, перебравшись в Леверкузен после яркой игры за сборную Австрии на Евро-2016. А ранее в своей карьере Александар выступал за "Аустрию", "Базель" и киевское "Динамо", суммарно завоевав 10 трофеев на клубном уровне.



26-летний австриец выглядел очень неплохо в Бундеслиге, но сейчас решил отправиться за опытом в Премьер-Лигу, присоединившись к команде Крейга Шекспира.



Драгович, на счету которого 54 матча за сборную своей страны, безусловно добавить опыта и мощи оборонительной линии "лис". Со своими новыми одноклубниками Александар познакомится по возвращении из национальной команды на следующей неделе.