Баркли передумал переходить в "Челси"

Росс Баркли Согласовав условия личного контракта с "Челси", плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли неожиданно поменял свое решение и предпочел остаться в мерсисайдском клубе.

В заключительный день трансферного окна "Челси" согласовал сумму отступных за Баркли, чей контракт с "Эвертоном" истекает уже через год. Чемпионы Премьер-Лиги договорились о покупке Росса за 35 миллионов фунтов.

Более того, Баркли отправился на медицинское обследование в "Челси" и даже договорился об условиях личного контракта. В последний момент 23-летний полузащитник неожиданно передумал: как минимум до января Росс останется на "Гудисон Парк".

"Клубы уже согласовали сделку в размере 35 миллионов фунтов, а игрок договорился о личном контракте, как нам позвонил агент Росса Баркли и сообщил, что он поменял решение. Он рассказал, что хочет остаться в "Эвертоне".

"Это стало для нас большим сюрпризом, но таков уж футбол. В любом случае мы событийно провели трансферное окно и купили много игроков, особенно в линию атаки. Все сделки были согласованы с главным тренером Рональдом Куманом", - сообщил совладелец "ирисок" Фарад Мошири.


Метки Баркли, Челси, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 01.09.2017 00:55

Количество просмотров Просмотров: 744

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  1. red-devil-4ever 01.09.2017 01:19 # red-devil-4ever
    https://giphy.com/gifs/the-simpsons-awkward-bart-simpson-11gC4odpiRKuha?utm_source=media-link&utm_medium=landing&utm_campaign=Media%20Links&utm_term=http://m.facebook.com

    напомнило)))

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  2. red-devil-4ever 01.09.2017 01:06 # red-devil-4ever
    И тут успели пенсов окропить

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  3. kos9k 01.09.2017 01:02 # kos9k
    АХАХАХАХА

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  4. mr-terry 01.09.2017 00:54 # mr-terry
    в январе дешевле заберем+без травмы уже

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  5. blackdreamer 01.09.2017 00:54 # blackdreamer
    финальная струя всем пинсам
    ах да они спят завтра в школу
    ахахах

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