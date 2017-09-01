Баркли передумал переходить в "Челси"

Согласовав условия личного контракта с "Челси", плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли неожиданно поменял свое решение и предпочел остаться в мерсисайдском клубе.

В заключительный день трансферного окна "Челси" согласовал сумму отступных за Баркли, чей контракт с "Эвертоном" истекает уже через год. Чемпионы Премьер-Лиги договорились о покупке Росса за 35 миллионов фунтов.



Более того, Баркли отправился на медицинское обследование в "Челси" и даже договорился об условиях личного контракта. В последний момент 23-летний полузащитник неожиданно передумал: как минимум до января Росс останется на "Гудисон Парк".



"Клубы уже согласовали сделку в размере 35 миллионов фунтов, а игрок договорился о личном контракте, как нам позвонил агент Росса Баркли и сообщил, что он поменял решение. Он рассказал, что хочет остаться в "Эвертоне".



"Это стало для нас большим сюрпризом, но таков уж футбол. В любом случае мы событийно провели трансферное окно и купили много игроков, особенно в линию атаки. Все сделки были согласованы с главным тренером Рональдом Куманом", - сообщил совладелец "ирисок" Фарад Мошири.