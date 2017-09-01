Баркли передумал переходить в "Челси"
Согласовав условия личного контракта с "Челси", плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли неожиданно поменял свое решение и предпочел остаться в мерсисайдском клубе.
В заключительный день трансферного окна "Челси" согласовал сумму отступных за Баркли, чей контракт с "Эвертоном" истекает уже через год. Чемпионы Премьер-Лиги договорились о покупке Росса за 35 миллионов фунтов.
Более того, Баркли отправился на медицинское обследование в "Челси" и даже договорился об условиях личного контракта. В последний момент 23-летний полузащитник неожиданно передумал: как минимум до января Росс останется на "Гудисон Парк".
"Клубы уже согласовали сделку в размере 35 миллионов фунтов, а игрок договорился о личном контракте, как нам позвонил агент Росса Баркли и сообщил, что он поменял решение. Он рассказал, что хочет остаться в "Эвертоне".
"Это стало для нас большим сюрпризом, но таков уж футбол. В любом случае мы событийно провели трансферное окно и купили много игроков, особенно в линию атаки. Все сделки были согласованы с главным тренером Рональдом Куманом", - сообщил совладелец "ирисок" Фарад Мошири.
01.09.2017 00:55
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напомнило)))
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И тут успели пенсов окропить
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АХАХАХАХА
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в январе дешевле заберем+без травмы уже
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финальная струя всем пинсам
ах да они спят завтра в школу
ахахах
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