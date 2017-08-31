"Эвертон" приобрел Николу Влашича у "Хайдука"

Никола Влашич "Эвертон" завершил приобретение нападающего "Хайдука" Николы Влашича. Сделка оценивается в 10 миллионов фунтов.

19-летний Влашич приглянулся главному тренеру "ирисок" Рональду Куману и спортивному директору Стиву Уолшу во время недавних матчей между "Эвертоном" и "Хайдуком" в квалификации Лиги Европы.

Мерсисадйскому клубу удалось договориться с коллегами из Сплита до закрытия трансферного окна, и сегодня талантливый хорват заключил с "Эвертоном" контракт на пять лет.

"Я испытываю огромный восторг от возможности играть за такой большой клуб. Премьер-Лига — лучшая лига мира, а это одно из лучших клубов в Англии. Для меня такая большая честь быть здесь", — сообщил Влашич.


Метки Влашич, трансферы, Хайдук, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 22:25

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