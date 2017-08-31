Нампалис Менди вернулся из "Лестера" в "Ниццу"

Нампалис Менди Полузащитник "Лестера" Нампалис Менди вернулся в свой бывший клуб "Ниццу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Сыграв более 100 матчей за "Ниццу", прошлым летом Менди прибыл к новоиспеченным чемпионам Премьер-Лиги с важной миссией — заменить ушедшего в "Челси" Нголо Канте.

Многие отмечали, что Нампалис даже внешне походит на Нголо, однако заиграть на том же уровне, что и соотечественник, Нампалис не смог. Из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции 25-летний француз провел только девять матчей за "лис".

Теперь Менди возвращается в "Ниццу", чтобы попробовать реабилитировать свою карьеру. Аренда, как предполагается, не предусматривает последующего выкупа.


Метки аренда, Лестер, Менди, Ницца, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 21:50

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 31.08.2017 22:44 # hammersmith
    сменил пиццу на ниццу, так сказать.

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  2. ganinilyha 31.08.2017 22:35 # ganinilyha
    Просто играть не давали и всё

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  3. paul-shark 31.08.2017 22:01 # paul-shark
    Просто Нампалис.

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