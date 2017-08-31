Нампалис Менди вернулся из "Лестера" в "Ниццу"

Полузащитник "Лестера" Нампалис Менди вернулся в свой бывший клуб "Ниццу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Сыграв более 100 матчей за "Ниццу", прошлым летом Менди прибыл к новоиспеченным чемпионам Премьер-Лиги с важной миссией — заменить ушедшего в "Челси" Нголо Канте.



Многие отмечали, что Нампалис даже внешне походит на Нголо, однако заиграть на том же уровне, что и соотечественник, Нампалис не смог. Из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции 25-летний француз провел только девять матчей за "лис".



Теперь Менди возвращается в "Ниццу", чтобы попробовать реабилитировать свою карьеру. Аренда, как предполагается, не предусматривает последующего выкупа.