"Алавес" арендовал Бояна Кркича

"Стоук" отправил в испанский "Алавес" плеймейкера Бояна Кркича. Аренда рассчитана до конца сезона.

Клуб с "Британии" подписал Кркича еще летом 2014 года из "Барселоны", но после пары успешных сезонов испанец утратил доверие главного тренера Марка Хьюза.



Вторую половину прошлой кампании Боян и вовсе провел на правах аренды в "Манйце". После возвращения в "Стоук" плеймейкер убедился, что Хьюз по-прежнему на него не рассчитывает.



27-летний Кркич отыграл всего 72 минуты на старте сезона и в конечном итоге предпочел уехать на родину. Сегодня Боян завершил переход в "Алавес" на правах аренды.