"Алавес" арендовал Бояна Кркича
"Стоук" отправил в испанский "Алавес" плеймейкера Бояна Кркича. Аренда рассчитана до конца сезона.
Клуб с "Британии" подписал Кркича еще летом 2014 года из "Барселоны", но после пары успешных сезонов испанец утратил доверие главного тренера Марка Хьюза.
Вторую половину прошлой кампании Боян и вовсе провел на правах аренды в "Манйце". После возвращения в "Стоук" плеймейкер убедился, что Хьюз по-прежнему на него не рассчитывает.
27-летний Кркич отыграл всего 72 минуты на старте сезона и в конечном итоге предпочел уехать на родину. Сегодня Боян завершил переход в "Алавес" на правах аренды.
31.08.2017 21:40
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А ведь как хорошо начинал
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боян.
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