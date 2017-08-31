Лукас Перес вернулся в "Депортиво"

Нападающий "Арсенала" Лукас Перес официально вернулся в "Депортиво" на правах аренды.

Приобретение Переса год назад у клуба из Ла-Коруньи за 17 миллионов фунтов во многом стало "панической покупкой", ведь Оливье Жиру еще отдыхал после Евро-2016, Данни Уэлбек был травмирован, а Алексис Санчес еще не освоился на позиции центрального нападающего.



Постепенно ситуация в нападении наладилась, а во второй половине сезона Лукас и вовсе практически перестал выходить на поле. Окончательно чашу терпения Переса переполнило решение клуба без спроса забрать у него 9-й номер.



Этим летом в услугах 28-летнего испанца были заинтересованы некоторые клубы Европы и Англии, включая "Ньюкасл", однако приоритетом Лукаса всегда было возвращение в "Депортиво".



Сегодня мечта Переса исполнилась. "Депортиво" не смог выложить запрашиваемые "Арсеналом" 12 млн. фунтов, а потому лишь арендовал Лукаса за 4 млн. фунтов.