Лукас Перес вернулся в "Депортиво"
Нападающий "Арсенала" Лукас Перес официально вернулся в "Депортиво" на правах аренды.
Приобретение Переса год назад у клуба из Ла-Коруньи за 17 миллионов фунтов во многом стало "панической покупкой", ведь Оливье Жиру еще отдыхал после Евро-2016, Данни Уэлбек был травмирован, а Алексис Санчес еще не освоился на позиции центрального нападающего.
Постепенно ситуация в нападении наладилась, а во второй половине сезона Лукас и вовсе практически перестал выходить на поле. Окончательно чашу терпения Переса переполнило решение клуба без спроса забрать у него 9-й номер.
Этим летом в услугах 28-летнего испанца были заинтересованы некоторые клубы Европы и Англии, включая "Ньюкасл", однако приоритетом Лукаса всегда было возвращение в "Депортиво".
Сегодня мечта Переса исполнилась. "Депортиво" не смог выложить запрашиваемые "Арсеналом" 12 млн. фунтов, а потому лишь арендовал Лукаса за 4 млн. фунтов.
31.08.2017 21:25
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