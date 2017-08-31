Джейсон Денайер отправился в "Галатасарай"

Джейсон Денайер Защитник "Манчестер Сити" Джейсон Денайер вернулся в "Галатасарай" на правах аренды.

Денайер находится в системе "Сити" с 2014 года, но до сих пор не сыграл ни одного матча за первую команду. Зато Джейсон успел побывать в аренде в "Селтике", "Сандерленде" — а также "Галатасарае" в сезоне 2015/16, где сыграл 28 матчей.

Не сумев уберечь "Сандерленд" от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне и найдя места в планах главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, теперь 22-летний голландец вернулся в Стамбул.


Метки аренда, Галатасарай, Денайер, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 20:40

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  1. farot 31.08.2017 21:19 # farot
    ушел в аренду - целует эмблему.
    Типичный тупоголовый наемник из Сити

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  2. hammersmith 31.08.2017 21:04 # hammersmith
    только перешел уже эмблему целует

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  3. silva77 31.08.2017 21:02 # silva77
    Через год будет топом Играть будет основного цз ии пкз

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