Джейсон Денайер отправился в "Галатасарай"
Защитник "Манчестер Сити" Джейсон Денайер вернулся в "Галатасарай" на правах аренды.
Денайер находится в системе "Сити" с 2014 года, но до сих пор не сыграл ни одного матча за первую команду. Зато Джейсон успел побывать в аренде в "Селтике", "Сандерленде" — а также "Галатасарае" в сезоне 2015/16, где сыграл 28 матчей.
Не сумев уберечь "Сандерленд" от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне и найдя места в планах главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, теперь 22-летний голландец вернулся в Стамбул.
31.08.2017 20:40
Просмотров: 243
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ушел в аренду - целует эмблему.
Типичный тупоголовый наемник из Сити
(ответить)
только перешел уже эмблему целует
(ответить)
Через год будет топом Играть будет основного цз ии пкз
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий