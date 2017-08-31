Джейсон Денайер отправился в "Галатасарай"

Защитник "Манчестер Сити" Джейсон Денайер вернулся в "Галатасарай" на правах аренды.

Денайер находится в системе "Сити" с 2014 года, но до сих пор не сыграл ни одного матча за первую команду. Зато Джейсон успел побывать в аренде в "Селтике", "Сандерленде" — а также "Галатасарае" в сезоне 2015/16, где сыграл 28 матчей.



Не сумев уберечь "Сандерленд" от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне и найдя места в планах главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, теперь 22-летний голландец вернулся в Стамбул.