"Уотфорд" подписал Зегелара и Карнезиса

В заключительный день трансферного окна "Уотфорд" заполучил голкипера "Удинезе" Орестиса Карнезиса и левого защитника "Спортинга" Марвина Зегелара.

32-летний Карнезис провел большее ста матчей за "Удинезе", который принадлежит владельцам "Уотфорда" из семьи Поццо. Воспользовавшись связями, сегодня "шершни" арендовали Орестиса до конца сезона.



Спустя еще несколько часов "Уотфорд" провернул вторую сделку, оформив приобретение 27-летнего Зегелара. Воспитанник "Аякса" заключил с клубом контракт до лета 2012 года.



С помощью Марвина, отыгравшего пять матчей в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, главный тренер Марку Силва рассчитывает усилить левый фланг обороны. О беспокойстве за эту позицию португалец рассказывал в минувшие выходные.