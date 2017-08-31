"Стоук" отправил Жанелли Имбула в "Тулузу"

Полузащитник "Стоука" Жанелли Имбула проведет сезон 2017/18 в аренде в "Тулузе".

В январе 2016 "гончары" обновили свой трансферный рекорд, заплатив "Порту" 18.3 миллиона фунтов за Имбула, который был призван заменить ушедшего шестью месяцами ранее в "Севилью" Стивена Нзонзи.



Однако Жанелли не оправдал возлагаемых на него надежд, а после перехода в "Стоук" свободным агентом Даррена Флетчера крепко сел в запас. Это подтолкнуло 24-летнего француза к возвращению на родину.



Добавим, что ранее этим летом Имбула сватали в "Галатасарай", "Ниццу" и "Торино", однако Жанелли сделал свой выбор в пользу "Тулузы".



