Ориги арендован "Вольфсбургом"

Дивок Ориги "Ливерпуль" отдал в аренду немецкому "Вольфсбургу" нападающего Дивока Ориги.

Только на прошлой неделе главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что рассчитывает на всех своих нападающих, включая Роберто Фирмино, Даниэля Старриджа, Данни Ингса и, собственно, Ориги.

Однако 22-летнего бельгийца не устроило отсутствие игровой практики на старте сезона, из-за чего Дивок попросил отпустить его в другой клуб. "Вольфсбург" предложил наиболее заманчивые условия, пообещав "Ливерпулю" 6 миллионов фунтов в качестве арендной платы и полностью взяв на себя зарплату игрока.

Отметим, что предыдущая аренда Ориги - в "Лилль" - завершилась полным провалом. Дивок был признан худший игроком Лиги 1 по итогам сезона 2014/2015.



Метки аренда, Вольфсбург, Ливерпуль, Ориги, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 31.08.2017 17:10

Количество просмотров Просмотров: 1149

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. paul-shark 31.08.2017 18:23 # paul-shark
    Верю в тебя, брат.

    (ответить)

  2. liverfun 31.08.2017 17:24 # liverfun
    вот это отличная новость

    (ответить)

  3. stevens 31.08.2017 17:22 # stevens
    "Отметим, что предыдущая аренда Ориги - в "Лилль" - завершилась полным провалом. Дивок был признан худший игроком Лиги 1 по итогам сезона 2014/2015..."

    Не худшим игроком, а в сборной худших игроков, долбаеб ты фоксхуйси, тупая твоя необразованная башка.

    (ответить)

  4. ooaaaa 31.08.2017 17:20 # ooaaaa
    за аренду еще заплатят 6M

    (ответить)

  5. ganinilyha 31.08.2017 17:17 # ganinilyha
    Легенда украинского футбола

    (ответить)

  6. gerrard08 31.08.2017 17:15 # gerrard08
    Заебок

    (ответить)

  7. dimon70 31.08.2017 17:11 # dimon70
    хоть в аренду..мож немцы его выкупят сдуру?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: