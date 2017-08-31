Ориги арендован "Вольфсбургом"
"Ливерпуль" отдал в аренду немецкому "Вольфсбургу" нападающего Дивока Ориги.
Только на прошлой неделе главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что рассчитывает на всех своих нападающих, включая Роберто Фирмино, Даниэля Старриджа, Данни Ингса и, собственно, Ориги.
Однако 22-летнего бельгийца не устроило отсутствие игровой практики на старте сезона, из-за чего Дивок попросил отпустить его в другой клуб. "Вольфсбург" предложил наиболее заманчивые условия, пообещав "Ливерпулю" 6 миллионов фунтов в качестве арендной платы и полностью взяв на себя зарплату игрока.
Отметим, что предыдущая аренда Ориги - в "Лилль" - завершилась полным провалом. Дивок был признан худший игроком Лиги 1 по итогам сезона 2014/2015.
31.08.2017 17:10
Просмотров: 1149
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Верю в тебя, брат.
(ответить)
вот это отличная новость
(ответить)
"Отметим, что предыдущая аренда Ориги - в "Лилль" - завершилась полным провалом. Дивок был признан худший игроком Лиги 1 по итогам сезона 2014/2015..."
Не худшим игроком, а в сборной худших игроков, долбаеб ты фоксхуйси, тупая твоя необразованная башка.
(ответить)
за аренду еще заплатят 6M
(ответить)
Легенда украинского футбола
(ответить)
Заебок
(ответить)
хоть в аренду..мож немцы его выкупят сдуру?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий