"Суонси" арендовал Ренату Санчеша

"Суонси" преподнес настоящий трансферный сюрприз, оформив сделку по аренде полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша.

Прошлым летом Ренату оказался в эпицентре сражения европейских топ-клубов, и "Баварии" пришлось выложить 27.5 миллионов фунтов, чтобы купить талантливого юниора у "Бенфики".



Однако в прошлом сезоне Санчеш демонстрировал свой талант лишь проблесками, сыграв 26 матчей, в большинстве из которых он выходил на замену. Желание получать регулярную игровую практику подтолкнуло Ренату к смене клуба.



Сегодня 20-летний португалец официально присоединился к "лебедям", чей главный тренер Пол Клемент отлично знаком с Санчешем по периоду своей работы ассистентом у Карло Анчелотти в Мюнхене.