Триппьер покинул лагерь сборной Англии

Правый защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер покинул расположение сборной Англии и досрочно вернулся в свой клуб.

Получив вызов в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2018 против Мальты и Словакии, Киран так и не смог провести ни одной тренировки из-за травмы, случившейся в последней игре за "шпор".



Теперь Триппьер возвращается в "Тоттенхэм" на лечение. Как сообщает Sky Sports, главный тренер англичан Гарет Саутгейт не планирует никого приглашать на место выбывшего игрока — в предстоящих матчах справа в обороне готов сыграть бывший одноклубник Кирана Кайл Уолкер, ныне выступающий за "Манчестер Сити".



Что касается Фила Джонса, Натаниэля Чалобы и Джейка Ливермора, пропустивших тренировку в начале недели, то в четверг они занимались с полной нагрузкой.