"Тоттенхэм" приобрел Сержа Орье у ПСЖ

Серж Орье "Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение правого защитника ПСЖ Сержа Орье за 23 миллиона фунтов.

Парижане достаточно легко согласились отпустить Орье, однако сделка до последнего находилась под угрозой, ведь Сержу был запрещен въезд в Британию за неприятный инцидент в своей биографии — нападение на полицейского и наказание в виде двух лет условного срока.

Однако апелляция, что подал 24-летний ивуариец, была удовлетворена, и "Тоттенхэм" смог обзавестись прямой заменой проданному в "Манчестер Сити" Кайлу Уолкеру. Орье заключил контракт до 2022 года и получил футболку с 24-м номером.

"Это огромная и удивительная возможность в столь громадном футбольном клубе, и я настроен доказать свой профессионализм на поле и вне его", — сообщил Орье.

Добавим, что за три сезона в ПСЖ Серж провел 81 матч и забил пять голов, выиграв три титула Лиги 1, три Кубка Франции, три Кубка Лиги и четыре Суперкубка Франции.


Метки Орье, ПСЖ, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 14:45

Количество просмотров Просмотров: 3406

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 31.08.2017 15:51 # dragonishka
    Это тот, который говорил, что его действующий тренер Лоран Блан хуи сосет? Удачи Пачетино с ним.

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  2. andros13 31.08.2017 15:51 # andros13
    в столь громадном футбольном клубе

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  3. m-oldtrafford-u 31.08.2017 15:29 # m-oldtrafford-u
    Неплохая замена Уокеру

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  4. dimon70 31.08.2017 15:29 # dimon70
    видно,что полный отморозок,раз на мента напасть умудрился.

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  5. paul-shark 31.08.2017 15:26 # paul-shark
    Фотка-топ ))

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  6. farot 31.08.2017 15:12 # farot
    Игрок классный, но характер не подарок.
    Долго в Тоттенхэме не задержится.

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  7. fc-zenit 31.08.2017 15:04 # fc-zenit
    Помню все гейгуннеры на него дрочили. Мечтали увидеть его в аснле)))

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  8. recyjoed 31.08.2017 15:04 # recyjoed
    а зачем он напялил эту половую тряпку?

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  9. hammersmith 31.08.2017 15:04 # hammersmith
    норм покупка, калониры

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  10. role-playin 31.08.2017 14:56 # role-playin
    Уокер - 50 млн
    Данило - 26 млн
    Орье - 23 млн

    Полулавочник аснла с годом контракта уровнем слабее Мозеса в защите, а Алонсо в атаке - 40 млн. Еще и стал бы третьей по цене покупкой после Мораты и Торреса.
    По уровню позора это на уровне Почбы. Спасибо, что не Челси.

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  11. suarezov 31.08.2017 14:54 # suarezov
    Уже стало мейнстримом унижать пенсов и гг

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  12. ray-black 31.08.2017 14:53 # ray-black
    Продать Уокера за 50 и купить Орье за 23... Ловкий ход мистера Леви.

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  13. thespur 31.08.2017 14:53 # thespur
    То чувство, когда ты в действительно влиятельном клубе, который может заставить Британский суд отменить свое постановление.

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  14. mr-terry 31.08.2017 14:52 # mr-terry
    пох на Окса
    вот кого реально надо было брать(

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  15. midland-mu 31.08.2017 14:48 # midland-mu
    Так то очень сильный дэф

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  16. invincible141ars 31.08.2017 14:47 # invincible141ars
    Всего то за 23 мильтов,вот же круто

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