"Тоттенхэм" приобрел Сержа Орье у ПСЖ
"Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение правого защитника ПСЖ Сержа Орье за 23 миллиона фунтов.
Парижане достаточно легко согласились отпустить Орье, однако сделка до последнего находилась под угрозой, ведь Сержу был запрещен въезд в Британию за неприятный инцидент в своей биографии — нападение на полицейского и наказание в виде двух лет условного срока.
Однако апелляция, что подал 24-летний ивуариец, была удовлетворена, и "Тоттенхэм" смог обзавестись прямой заменой проданному в "Манчестер Сити" Кайлу Уолкеру. Орье заключил контракт до 2022 года и получил футболку с 24-м номером.
"Это огромная и удивительная возможность в столь громадном футбольном клубе, и я настроен доказать свой профессионализм на поле и вне его", — сообщил Орье.
Добавим, что за три сезона в ПСЖ Серж провел 81 матч и забил пять голов, выиграв три титула Лиги 1, три Кубка Франции, три Кубка Лиги и четыре Суперкубка Франции.
31.08.2017 14:45
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Последние комментарии:
Это тот, который говорил, что его действующий тренер Лоран Блан хуи сосет? Удачи Пачетино с ним.
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в столь громадном футбольном клубе
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Неплохая замена Уокеру
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видно,что полный отморозок,раз на мента напасть умудрился.
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Фотка-топ ))
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Игрок классный, но характер не подарок.
Долго в Тоттенхэме не задержится.
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Помню все гейгуннеры на него дрочили. Мечтали увидеть его в аснле)))
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а зачем он напялил эту половую тряпку?
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норм покупка, калониры
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Уокер - 50 млн
Данило - 26 млн
Орье - 23 млн
Полулавочник аснла с годом контракта уровнем слабее Мозеса в защите, а Алонсо в атаке - 40 млн. Еще и стал бы третьей по цене покупкой после Мораты и Торреса.
По уровню позора это на уровне Почбы. Спасибо, что не Челси.
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Уже стало мейнстримом унижать пенсов и гг
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Продать Уокера за 50 и купить Орье за 23... Ловкий ход мистера Леви.
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То чувство, когда ты в действительно влиятельном клубе, который может заставить Британский суд отменить свое постановление.
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пох на Окса
вот кого реально надо было брать(
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Так то очень сильный дэф
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Всего то за 23 мильтов,вот же круто
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