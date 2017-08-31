"Тоттенхэм" приобрел Сержа Орье у ПСЖ

"Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение правого защитника ПСЖ Сержа Орье за 23 миллиона фунтов.

Парижане достаточно легко согласились отпустить Орье, однако сделка до последнего находилась под угрозой, ведь Сержу был запрещен въезд в Британию за неприятный инцидент в своей биографии — нападение на полицейского и наказание в виде двух лет условного срока.



Однако апелляция, что подал 24-летний ивуариец, была удовлетворена, и "Тоттенхэм" смог обзавестись прямой заменой проданному в "Манчестер Сити" Кайлу Уолкеру. Орье заключил контракт до 2022 года и получил футболку с 24-м номером.



"Это огромная и удивительная возможность в столь громадном футбольном клубе, и я настроен доказать свой профессионализм на поле и вне его", — сообщил Орье.



Добавим, что за три сезона в ПСЖ Серж провел 81 матч и забил пять голов, выиграв три титула Лиги 1, три Кубка Франции, три Кубка Лиги и четыре Суперкубка Франции.