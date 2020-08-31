Закрытие летнего трансферного окна-2017 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2017 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня два часа ночи по московскому времени закрывается летнее трансферное окно. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для английских клубов дня.
31.08.2017 14:00
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Последние комментарии:
ПедЧленс отзовись
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Лемара если не купят, Коут остается
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Венхер, ты там че дрочишь млять??? где усиление обороны и полузащиты?
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Если предложение по Ван Дейку поступит, оно будет отклонено. (Sky Sports)
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Ну всё, одним чёрным больше официально. Бля, сколько же их на Энфилде теперь?!!!!
(ответить)
Продай окса, санчеса и озила в начале лета и спокойно ищи замену им. Венгер любит мозгпоебать
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Оксимирон и Эрнесто заткнитесь Санчес покинули Арсенал
Венгератор продолжает стричь лавэ и рассекать на BMW
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"Утрехт" арендовал на один сезон полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мэтти Уиллока. 21-летний центральный хавбек с опытом игры на правом фланге и на позиции опорника выступал в молодёжной команде "красных дьяволов".
Четыре часа назад приснился сон, что МЮ в финале ЛЧ победил Утрехт со счётом 2-6. Вот какое такое объяснить?)
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Ну что, понеслась. Надеюсь ещё кого докупим, а то реально нужны укрепления.
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михан, пили
https://pbs.twimg.com/media/DIjZXQAW0AINsUB.jpg
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щас бэйла подпишут...
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Пока окс, пока санчез =(
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Да здравствует взрыв пуканов наших ненавистников
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Ливерпуль ЧЕМПИОН!
Юнва всем.
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Ливерпуль подпишет и Лемара и ВВД.
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