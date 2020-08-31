Закрытие летнего трансферного окна-2017 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2017 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня два часа ночи по московскому времени закрывается летнее трансферное окно. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для английских клубов дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1355

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Последние комментарии:




  1. lfcmikki14 31.08.2017 14:08 # lfcmikki14
    ПедЧленс отзовись

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  2. lfcmikki14 31.08.2017 14:06 # lfcmikki14
    Лемара если не купят, Коут остается

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  3. parlor3 31.08.2017 14:06 # parlor3
    Венхер, ты там че дрочишь млять??? где усиление обороны и полузащиты?

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  4. kos9k 31.08.2017 14:05 # kos9k
    Если предложение по Ван Дейку поступит, оно будет отклонено. (Sky Sports)

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  5. sausage 31.08.2017 14:05 # sausage
    Ну всё, одним чёрным больше официально. Бля, сколько же их на Энфилде теперь?!!!!

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  6. extent 31.08.2017 14:05 # extent
    Продай окса, санчеса и озила в начале лета и спокойно ищи замену им. Венгер любит мозгпоебать

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  7. spartan 31.08.2017 14:05 # spartan
    Оксимирон и Эрнесто заткнитесь Санчес покинули Арсенал
    Венгератор продолжает стричь лавэ и рассекать на BMW

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  8. erevansky 31.08.2017 14:04 # erevansky
    "Утрехт" арендовал на один сезон полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мэтти Уиллока. 21-летний центральный хавбек с опытом игры на правом фланге и на позиции опорника выступал в молодёжной команде "красных дьяволов".

    Четыре часа назад приснился сон, что МЮ в финале ЛЧ победил Утрехт со счётом 2-6. Вот какое такое объяснить?)

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  9. sexan 31.08.2017 14:04 # sexan
    Ну что, понеслась. Надеюсь ещё кого докупим, а то реально нужны укрепления.

    (ответить)

  10. hammersmith 31.08.2017 14:03 # hammersmith
    михан, пили
    https://pbs.twimg.com/media/DIjZXQAW0AINsUB.jpg

    (ответить)

  11. velaskes 31.08.2017 14:03 # velaskes
    щас бэйла подпишут...

    (ответить)

  12. abse 31.08.2017 14:02 # abse
    Пока окс, пока санчез =(

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  13. tigerpool 31.08.2017 14:01 # tigerpool
    Да здравствует взрыв пуканов наших ненавистников

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  14. pistolero-lfc 31.08.2017 14:01 # pistolero-lfc
    Ливерпуль ЧЕМПИОН!

    Юнва всем.

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  15. tigerpool 31.08.2017 14:00 # tigerpool
    Ливерпуль подпишет и Лемара и ВВД.

    (ответить)

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