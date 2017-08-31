"Тоттенхэм" согласовал стоимостью Льоренте

"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте.

На протяжении всего лета за Льоренте охотится его бывший тренер по "Ювентусу" Антонио Конте, ныне возглавляющий "Челси", однако Sky Sports сообщает, что "синие" все еще ведут переговоры и пока не выдвинули свое предложение.



Ходили слухи, что медлительностью чемпионов Премьер-Лиги может воспользоваться "Эвертон". Однако перехватить 32-летнего испанца неожиданно решил совсем другой клуб — "Тоттенхэм".



"Шпоры" уже согласовали стоимость Фернандо и получили разрешение вступить в контакт с самим игроком. Теперь "Челси" нужно действовать быстро, чтобы не упустить очередную свою трансферную цель этим летом.



Добавим, что Льоренте может заменить в "Тоттенхэме" Винсента Янссена, который никак себя не проявил в своем дебютном английском сезоне, но за которого "Вест Бромвич" сейчас предложил 23 миллиона фунтов, сообщает Daily Mail.