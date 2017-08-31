"Тоттенхэм" согласовал стоимостью Льоренте
"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте.
На протяжении всего лета за Льоренте охотится его бывший тренер по "Ювентусу" Антонио Конте, ныне возглавляющий "Челси", однако Sky Sports сообщает, что "синие" все еще ведут переговоры и пока не выдвинули свое предложение.
Ходили слухи, что медлительностью чемпионов Премьер-Лиги может воспользоваться "Эвертон". Однако перехватить 32-летнего испанца неожиданно решил совсем другой клуб — "Тоттенхэм".
"Шпоры" уже согласовали стоимость Фернандо и получили разрешение вступить в контакт с самим игроком. Теперь "Челси" нужно действовать быстро, чтобы не упустить очередную свою трансферную цель этим летом.
Добавим, что Льоренте может заменить в "Тоттенхэме" Винсента Янссена, который никак себя не проявил в своем дебютном английском сезоне, но за которого "Вест Бромвич" сейчас предложил 23 миллиона фунтов, сообщает Daily Mail.
31.08.2017 13:00
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Последние комментарии:
Так же как Ливерпуль согласовал АОЧа . В принципе пох на всех кроме Мареза , если Эменало его не подпишет я его род эменал , cyku чepнoжonoй
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Бляяяя, что ваще происходит на фапле? Любой коммент основан на уринотерапии. Пацаны, что за примитив, вы кроме мочи, ссаки о чем нибудь другом думаете? Что за мусор, что за выгребная яма без дна
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Пенсы сегодня в парадных костюмах сидят перед мониторами. ведь сегодня заканчивается ТО и на них наконец-то перестанут мочиться!
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На пенсов каждый день ссут. Топово
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ахахахах)))
пись пись агайн))
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Конте заслужил свое наказание за СМС Диего. Теперь пусть делает из Миши топаря или на весь сезон с Моратой...Хотя Пара Диего и Альваро было бы супер!!! Хотя у меня есть мысль, что руководства хочет оставить Косту в клубе ведь , нельзя играть в ЛЧ и АПЛ только с Моратой.
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спасибо!
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ореолочка
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лебедь к курам
логика
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Второго напа уводят из под носа Челси. Конте, наверное, негодует снова.
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Миха, что там насчет трансляции? Столько всего происходит там, вон Лестер отклонил бид Борнмута по Грею
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ахаха петухи поссали на льва
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Это уже не смешно, Эменало должен уйти имхо - так челчи еще не в одно ТО не обоссыкали.
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ахахах.
10 из 10.
Осталось Барсе Мареза подписать и можно заказывать катафалк Астеру
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Фффатит. Пинсы захлебнутся мочой скоро. Жалко этих пидopов уже
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и тут поссали на chelsea
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