"Тоттенхэм" согласовал стоимостью Льоренте

Фернандо Льоренте "Тоттенхэм" согласовал компенсацию за нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте.

На протяжении всего лета за Льоренте охотится его бывший тренер по "Ювентусу" Антонио Конте, ныне возглавляющий "Челси", однако Sky Sports сообщает, что "синие" все еще ведут переговоры и пока не выдвинули свое предложение.

Ходили слухи, что медлительностью чемпионов Премьер-Лиги может воспользоваться "Эвертон". Однако перехватить 32-летнего испанца неожиданно решил совсем другой клуб — "Тоттенхэм".

"Шпоры" уже согласовали стоимость Фернандо и получили разрешение вступить в контакт с самим игроком. Теперь "Челси" нужно действовать быстро, чтобы не упустить очередную свою трансферную цель этим летом.

Добавим, что Льоренте может заменить в "Тоттенхэме" Винсента Янссена, который никак себя не проявил в своем дебютном английском сезоне, но за которого "Вест Бромвич" сейчас предложил 23 миллиона фунтов, сообщает Daily Mail.


Метки Льоренте, Суонси, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. bluebload 31.08.2017 13:57 # bluebload
    Так же как Ливерпуль согласовал АОЧа . В принципе пох на всех кроме Мареза , если Эменало его не подпишет я его род эменал , cyku чepнoжonoй

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  2. kazchelsea 31.08.2017 13:56 # kazchelsea
    Бляяяя, что ваще происходит на фапле? Любой коммент основан на уринотерапии. Пацаны, что за примитив, вы кроме мочи, ссаки о чем нибудь другом думаете? Что за мусор, что за выгребная яма без дна

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  3. pistolero-lfc 31.08.2017 13:55 # pistolero-lfc
    Пенсы сегодня в парадных костюмах сидят перед мониторами. ведь сегодня заканчивается ТО и на них наконец-то перестанут мочиться!

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  4. lfcmikki14 31.08.2017 13:48 # lfcmikki14
    На пенсов каждый день ссут. Топово

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  5. cristean2 31.08.2017 13:48 # cristean2
    ахахахах)))

    пись пись агайн))

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  6. gjchancel 31.08.2017 13:31 # gjchancel
    Конте заслужил свое наказание за СМС Диего. Теперь пусть делает из Миши топаря или на весь сезон с Моратой...Хотя Пара Диего и Альваро было бы супер!!! Хотя у меня есть мысль, что руководства хочет оставить Косту в клубе ведь , нельзя играть в ЛЧ и АПЛ только с Моратой.

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  7. gjchancel 31.08.2017 13:26 # gjchancel
    спасибо!

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  8. spartan 31.08.2017 13:22 # spartan
    ореолочка

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  9. the-specia10ne 31.08.2017 13:20 # the-specia10ne
    лебедь к курам
    логика

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  10. justbulat 31.08.2017 13:18 # justbulat
    Второго напа уводят из под носа Челси. Конте, наверное, негодует снова.

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  11. thespur 31.08.2017 13:17 # thespur
    Миха, что там насчет трансляции? Столько всего происходит там, вон Лестер отклонил бид Борнмута по Грею

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  12. tursa 31.08.2017 13:13 # tursa
    ахаха петухи поссали на льва

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  13. imf-tau 31.08.2017 13:03 # imf-tau
    Это уже не смешно, Эменало должен уйти имхо - так челчи еще не в одно ТО не обоссыкали.

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  14. cup 31.08.2017 13:02 # cup
    ахахах.

    10 из 10.

    Осталось Барсе Мареза подписать и можно заказывать катафалк Астеру

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  15. mr-dodds 31.08.2017 13:01 # mr-dodds
    Фффатит. Пинсы захлебнутся мочой скоро. Жалко этих пидopов уже

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  16. narcot 31.08.2017 13:00 # narcot
    и тут поссали на chelsea

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