Шаукросс заключил новый контракт со "Стоуком" до 2021 года

Райан Шаукросс Капитан "Стоука" Райан Шаукросс заключил со своим новый 4-летний контракт.

Шаукросс выступает за "гончаров" с 2007 года. Сперва Райан присоединился к "Стоуку" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", а затем был выкуплен за 2 миллиона фунтов.

За эту декаду Шаукросс провел более 350 матчей, а также принял участие в финале Кубка Англии 2011 года. С 2010 года Райан является капитаном "гончаров".

По слухам, 29-летний защитник неоднократно задумывался об уходе из "Стоука", чтобы реализовать свою мечту и заиграть в сборной Англии. Однако сейчас Райан отбросил эти мысли и решил остаться в клубе еще на четыре года.


Метки контракты, Стоук, Шаукросс

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 12:20

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  1. akadam 31.08.2017 13:17 # akadam
    Вроде столько лет прошло, а сломанная нога Рэмси каждый раз перед глазами всплывает, как про Шоукросса речь заходит.

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  2. shimane 31.08.2017 13:02 # shimane
    шАукросс ссуукккаааааааа

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  3. parlor3 31.08.2017 12:38 # parlor3
    венхер тебе бы помешал такой опытный защитник???

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  4. vt2109 31.08.2017 12:36 # vt2109
    Какой нахрен Шаукросс?! Везде Шоукросс только Фапл решил выделиться своей отсталостью.

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