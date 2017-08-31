Шаукросс заключил новый контракт со "Стоуком" до 2021 года
Капитан "Стоука" Райан Шаукросс заключил со своим новый 4-летний контракт.
Шаукросс выступает за "гончаров" с 2007 года. Сперва Райан присоединился к "Стоуку" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", а затем был выкуплен за 2 миллиона фунтов.
За эту декаду Шаукросс провел более 350 матчей, а также принял участие в финале Кубка Англии 2011 года. С 2010 года Райан является капитаном "гончаров".
По слухам, 29-летний защитник неоднократно задумывался об уходе из "Стоука", чтобы реализовать свою мечту и заиграть в сборной Англии. Однако сейчас Райан отбросил эти мысли и решил остаться в клубе еще на четыре года.
31.08.2017 12:20
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Последние комментарии:
Вроде столько лет прошло, а сломанная нога Рэмси каждый раз перед глазами всплывает, как про Шоукросса речь заходит.
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шАукросс ссуукккаааааааа
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венхер тебе бы помешал такой опытный защитник???
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Какой нахрен Шаукросс?! Везде Шоукросс только Фапл решил выделиться своей отсталостью.
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