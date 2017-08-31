МЮ хотел сделать Венгера преемником Фергюсона

Бывший вице-президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал, что руководство клуба хотело видеть в качестве преемника сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера Арсена Венгера из "Арсенала".

Напомним, впервые сэр Алекс объявил о своих планах уйти на пенсию еще по ходу сезона 2001/02. Однако затем великий шотландец передумал и задержался на "Олд Траффорд" еще более чем на десятилетие.



По словам Эдвардса, до перемены Фергюсоном своего мнения клуб уже присмотрел преемника, которым должен был стать Венгер, тренирующий "Арсенал" до сих пор.



"Нашим приоритетным вариантом всегда был Арсен. С момента перехода в "Арсенал" в 1996 году Венгер добился огромного успеха, особенно в своем первом полном сезоне, когда он сделал дубль".



"Это правда, что с тех пор у него бывали трудные времена, но мы всегда считали его лучшим кандидатом на замену Алексу. Определенно, он был нашим вариантом номер один".



"Поэтому мы сделали запрос, и Венгер проявил небольшой интерес, достаточный для того, чтобы встретиться с Питером Кеньоном и мной у него дома в Лондоне и выслушать нас", — вспоминает Эдвардс в своей автобиографической книге Red Glory.