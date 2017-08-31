МЮ хотел сделать Венгера преемником Фергюсона
Бывший вице-президент "Манчестер Юнайтед" Мартин Эдвардс рассказал, что руководство клуба хотело видеть в качестве преемника сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера Арсена Венгера из "Арсенала".
Напомним, впервые сэр Алекс объявил о своих планах уйти на пенсию еще по ходу сезона 2001/02. Однако затем великий шотландец передумал и задержался на "Олд Траффорд" еще более чем на десятилетие.
По словам Эдвардса, до перемены Фергюсоном своего мнения клуб уже присмотрел преемника, которым должен был стать Венгер, тренирующий "Арсенал" до сих пор.
"Нашим приоритетным вариантом всегда был Арсен. С момента перехода в "Арсенал" в 1996 году Венгер добился огромного успеха, особенно в своем первом полном сезоне, когда он сделал дубль".
"Это правда, что с тех пор у него бывали трудные времена, но мы всегда считали его лучшим кандидатом на замену Алексу. Определенно, он был нашим вариантом номер один".
"Поэтому мы сделали запрос, и Венгер проявил небольшой интерес, достаточный для того, чтобы встретиться с Питером Кеньоном и мной у него дома в Лондоне и выслушать нас", — вспоминает Эдвардс в своей автобиографической книге Red Glory.
31.08.2017 12:00
Просмотров: 3243
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не в обиду Арсеналу, но как же повезло МЮ)
(ответить)
вот это отскок!в духе манков,само собой
(ответить)
Пронесло МЮ, конечно. )
(ответить)
САФа никто не заменит, свингер самый худший из вариантов. Пусть нынешние тренеры вырастят/вылепят без огромных затрат (своя молодежь, прибыльная инвестиция в малознакомых игроков) 3 поколения команд, которые выиграют всевозможные титулы в жесткой борьбе с другими европейскими грандами.
Кто то скажет Зидан, Зидан пришел в команду которая в соку, самая сыгранная команда в европе.
Конте, выигарал свои чемпионаты когда у других команд был спад/перестройка.
Гвардиола больше всех ближе к САФу, с Барсой выиграл все что мог, особо не потратив на трансферы, но опять же приходил в готовые команды с легионерами.
Клопп, ему чего то не хватает, вроде по тактике, по настрою все в порядке, но в ответственные моменты лагает постоянно
Моур эгоист и транжир, больше разрушатель, чем создатель
Венгер по мне старый маразматик, в европе столько нет, нихера не показал.
Руминеге, ДельБоске почти на одном уровне с САФом
А теперь налетай местный бомжатник )
(ответить)
"Венгер проявил небольшой интерес"
Хотел кинуть ггшных. Не мудрено ибо с топ игроками Арсен мог бы серьезно пошуметь. С жадным руководством Арсенала тут конечно ничего не светит, вот уже 12 лет.
Да и Арсен уже старый маразматик. Пора на пенсию.
(ответить)
На тот момент, начало 2000х, скорее всего, Венгер бы зашёл. Но не щас, Венгер в маразме и он вообще не понимает реалия современного футбола, да и вообще хз, он хоть что-то ещё понимает))
(ответить)
Венгер - отличный тренер, но ему в пару нужен амбициозный спортивный директор. С тем набором инвалидов, что у него есть сейчас я вообще удивляюсь как Арсенал так высоко забирается в каждом сезоне.
(ответить)
Тренер он хороший но клуб мало платит игрокам и нет лидера в команде
(ответить)
Арсен с такими каличами и руководством столько времени Арсенал на плаву держал, что с баблом манков он бы добился намного большего.
(ответить)
Вот хз, дай свингеру нормальный состав может и сделает что путное. Другое дело что не его это такие составы набирать. Но опять же при условиях финансовой свободы может и вышло чего.
(ответить)
Сраф знает толк в преемниках.
(ответить)
Спасибо, что не ушел в 2002-ом.
Венгер в МЮ - тьфу-тьфу нахер))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий