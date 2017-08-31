Кейн не знает, почему не забивает в августе
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не верит в "проклятье августа", которое мешает ему забивать в первый месяц сезона.
Вот уже два сезона кряду 24-летний Кейн получает "Золотую бутсу" в Премьер-Лиге, суммарно наколотив 54 гола. Однако за свою карьеру Харри еще никогда не забивал в августе в рамках высшего дивизиона.
И хотя Харри отказывается верить в какое-либо проклятье, он рад, что этот "сухой" для него месяц, в котором ему не удалось отличиться против "Ньюкасла", "Челси" и "Бернли", остался позади.
"Как вы видите, в силу некоторых причин у меня мяч не идет в ворота в августе. Кто знает, почему? Я еще не забивал в августе, поэтому у меня есть пространство для роста. Но я чувствую, что в данный момент нахожусь в хорошей физической форме".
"Моя задача сейчас — забить за сборную Англии в двух ближайших матчах, а дальше будет видно. Матч против Мальты выпадает на 1 сентября, так что все мы немного шутим по этому поводу. У меня должно все наладиться".
"Я провел два очень хороших сезона, не забивая в августе, поэтому мне просто нужно склонить голову и упорно работать. Я знаю, что голы придут", — цитирует Кейна Daily Mail.
31.08.2017 11:00
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Классный нап. Почему только им никто не интересуется?..
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Потому что двухсезонка. Пока.
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