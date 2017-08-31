Кейн не знает, почему не забивает в августе

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не верит в "проклятье августа", которое мешает ему забивать в первый месяц сезона.

Вот уже два сезона кряду 24-летний Кейн получает "Золотую бутсу" в Премьер-Лиге, суммарно наколотив 54 гола. Однако за свою карьеру Харри еще никогда не забивал в августе в рамках высшего дивизиона.



И хотя Харри отказывается верить в какое-либо проклятье, он рад, что этот "сухой" для него месяц, в котором ему не удалось отличиться против "Ньюкасла", "Челси" и "Бернли", остался позади.



"Как вы видите, в силу некоторых причин у меня мяч не идет в ворота в августе. Кто знает, почему? Я еще не забивал в августе, поэтому у меня есть пространство для роста. Но я чувствую, что в данный момент нахожусь в хорошей физической форме".



"Моя задача сейчас — забить за сборную Англии в двух ближайших матчах, а дальше будет видно. Матч против Мальты выпадает на 1 сентября, так что все мы немного шутим по этому поводу. У меня должно все наладиться".



"Я провел два очень хороших сезона, не забивая в августе, поэтому мне просто нужно склонить голову и упорно работать. Я знаю, что голы придут", — цитирует Кейна Daily Mail.