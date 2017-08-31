"Арсеналу" нужна замена Санчесу
"Арсенал" допускает продажу нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити", только если сперва сможет найти замену чилийцу.
За два дня до закрытия летнего трансферного окна "горожане" все-таки выдвинули свое предложение о покупке Санчеса, но сумма в 50 миллионов фунтов не устроила "канониров".
Как утверждает Daily Mirror, "Арсеналу" нужен качественный игрок атакующего плана на замену Алексису — только на таких условиях 28-летний чилиец сможет покинуть "Эмирейтс" сегодня.
Поскольку вариант со включением в сделку по Санчесу вингера Рахима Стерлинга оказался неприемлем для "Сити", "канониры" вынуждены искать потенциальную замену для Алексиса на стороне.
Среди возможных трансферных целей "Арсенала" называются Тома Лемар из "Монако", Жан-Мишель Сери из "Ниццы", Юлиан Дракслер из ПСЖ и Рияд Махрез из "Лестера".
31.08.2017 10:00
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Последние комментарии:
На Агуэро в обмен.
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Мареза нужно брать, африканец похоже взялся за ум и стал играть как в чемпионском сезоне
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и это махрез?
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Что-то после Лфк Арсенал посыпался, или им намечался такой писдец?
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Дракслера заберем изи, дойч кор
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Марковича берите за 20
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Можно Кента отдать в аренду.
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Марез в Челси/путу, Сери-в Арсенал.
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Марез в Арсенал пойдет. Арсенал середняк короч
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Во время очнулись. Как раз ТО только открылось
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Походу Махрез...
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