"Арсеналу" нужна замена Санчесу

Алексис Санчес "Арсенал" допускает продажу нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити", только если сперва сможет найти замену чилийцу.

За два дня до закрытия летнего трансферного окна "горожане" все-таки выдвинули свое предложение о покупке Санчеса, но сумма в 50 миллионов фунтов не устроила "канониров".

Как утверждает Daily Mirror, "Арсеналу" нужен качественный игрок атакующего плана на замену Алексису — только на таких условиях 28-летний чилиец сможет покинуть "Эмирейтс" сегодня.

Поскольку вариант со включением в сделку по Санчесу вингера Рахима Стерлинга оказался неприемлем для "Сити", "канониры" вынуждены искать потенциальную замену для Алексиса на стороне.

Среди возможных трансферных целей "Арсенала" называются Тома Лемар из "Монако", Жан-Мишель Сери из "Ниццы", Юлиан Дракслер из ПСЖ и Рияд Махрез из "Лестера".


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 10:00

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  1. akadam 31.08.2017 11:10 # akadam
    На Агуэро в обмен.

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  2. abse 31.08.2017 11:08 # abse
    Мареза нужно брать, африканец похоже взялся за ум и стал играть как в чемпионском сезоне

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  3. tursa 31.08.2017 10:39 # tursa
    и это махрез?

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  4. bratella 31.08.2017 10:34 # bratella
    Что-то после Лфк Арсенал посыпался, или им намечался такой писдец?

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  5. al-faarabi 31.08.2017 10:33 # al-faarabi
    Дракслера заберем изи, дойч кор

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  6. suarezov 31.08.2017 10:31 # suarezov
    Марковича берите за 20

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  7. paul-shark 31.08.2017 10:27 # paul-shark
    Можно Кента отдать в аренду.

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  8. kos9k 31.08.2017 10:16 # kos9k
    Марез в Челси/путу, Сери-в Арсенал.

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  9. spartan 31.08.2017 10:12 # spartan
    Марез в Арсенал пойдет. Арсенал середняк короч

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  10. kara-balapan 31.08.2017 10:03 # kara-balapan
    Во время очнулись. Как раз ТО только открылось

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  11. cezar 31.08.2017 10:02 # cezar
    Походу Махрез...

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