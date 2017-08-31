"Арсеналу" нужна замена Санчесу

"Арсенал" допускает продажу нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити", только если сперва сможет найти замену чилийцу.

За два дня до закрытия летнего трансферного окна "горожане" все-таки выдвинули свое предложение о покупке Санчеса, но сумма в 50 миллионов фунтов не устроила "канониров".



Как утверждает Daily Mirror, "Арсеналу" нужен качественный игрок атакующего плана на замену Алексису — только на таких условиях 28-летний чилиец сможет покинуть "Эмирейтс" сегодня.



Поскольку вариант со включением в сделку по Санчесу вингера Рахима Стерлинга оказался неприемлем для "Сити", "канониры" вынуждены искать потенциальную замену для Алексиса на стороне.



Среди возможных трансферных целей "Арсенала" называются Тома Лемар из "Монако", Жан-Мишель Сери из "Ниццы", Юлиан Дракслер из ПСЖ и Рияд Махрез из "Лестера".