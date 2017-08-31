Рияд Махрез готовится сменить клуб
Вингер "Лестера" Рияд Махрез покинул расположение сборной Алжира, чтобы "оформить переход в свой новый клуб".
На протяжении этого лета Махреза сватали в различные английские и европейские клубы, а "Рома" даже сделала несколько предложений о его покупке, но все они были отклонены "лисами".
Ближе к закрытию трансферного окна сложилось впечатление, что Рияд останется на "Кинг Пауэр", однако короткое заявление алжирской Федерации футбола дает понять, что 26-летний игрок все еще может уйти.
"Рияд Махрезу было позволено покинуть лагерь сборной, чтобы оформить трансфер в свой новый клуб", — гласит заявление алжирцев в Твиттере.
31.08.2017 09:00
Просмотров: 5058
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Добро пожаловать в семью, Рияд))
(ответить)
в барсу давайте
(ответить)
Предпочел бы его, вместо Окса, но он опять же африканец. И как то хреново когда пол команды будет уезжать зимой на кан
(ответить)
Слишком мал для Юнайтед
(ответить)
Хороший футболист. Если в Челси, то качественное усиление, в отличии от тех же Дринквотера и Льоренте, мб АОЧа. Вообще, все эти игроки из Ближнего и Среднего востока, недолговечны, но этот футбольное образование во Франции получал, возможно попылит ещё на топ-уровне.
(ответить)
В Барсу
(ответить)
повезло арсеналу или барсе хз куда он там полетел но явно не в челси
(ответить)
Кобзон из него латераля сделате
(ответить)
по традиции нынешнего ТО явно не к нам))
(ответить)
Буду очень рад если перейдет в Челси
(ответить)
Может быть это будет членси фк?
(ответить)
Усадит Мозеса на лавку.
(ответить)
Поссыт на Челси?
(ответить)
Не уж то в Барсу?
(ответить)
В АРСЕНАЛЕ БУДЕТ
(ответить)
В Челси.
(ответить)
Удивительно, что он еще в Лестере.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий