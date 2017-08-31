Рияд Махрез готовится сменить клуб

Рияд Махрез Вингер "Лестера" Рияд Махрез покинул расположение сборной Алжира, чтобы "оформить переход в свой новый клуб".

На протяжении этого лета Махреза сватали в различные английские и европейские клубы, а "Рома" даже сделала несколько предложений о его покупке, но все они были отклонены "лисами".

Ближе к закрытию трансферного окна сложилось впечатление, что Рияд останется на "Кинг Пауэр", однако короткое заявление алжирской Федерации футбола дает понять, что 26-летний игрок все еще может уйти.

"Рияд Махрезу было позволено покинуть лагерь сборной, чтобы оформить трансфер в свой новый клуб", — гласит заявление алжирцев в Твиттере.


Метки Лестер, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 5058

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Последние комментарии:




  1. pakhrudinov 31.08.2017 11:02 # pakhrudinov
    Добро пожаловать в семью, Рияд))

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  2. pistolero-lfc 31.08.2017 10:36 # pistolero-lfc
    в барсу давайте

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  3. lfc-krr 31.08.2017 10:16 # lfc-krr
    Предпочел бы его, вместо Окса, но он опять же африканец. И как то хреново когда пол команды будет уезжать зимой на кан

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  4. heyoung 31.08.2017 10:10 # heyoung
    Слишком мал для Юнайтед

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  5. sausage 31.08.2017 10:06 # sausage
    Хороший футболист. Если в Челси, то качественное усиление, в отличии от тех же Дринквотера и Льоренте, мб АОЧа. Вообще, все эти игроки из Ближнего и Среднего востока, недолговечны, но этот футбольное образование во Франции получал, возможно попылит ещё на топ-уровне.

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  6. vladvlad123 31.08.2017 09:50 # vladvlad123
    В Барсу

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  7. shmit 31.08.2017 09:45 # shmit
    повезло арсеналу или барсе хз куда он там полетел но явно не в челси

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  8. lfcmikki14 31.08.2017 09:41 # lfcmikki14
    Кобзон из него латераля сделате

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  9. cezar 31.08.2017 09:41 # cezar
    по традиции нынешнего ТО явно не к нам))

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  10. bluebload 31.08.2017 09:32 # bluebload
    Буду очень рад если перейдет в Челси

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  11. paul-shark 31.08.2017 09:18 # paul-shark
    Может быть это будет членси фк?Пользователь получил предупреждение

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  12. akadam 31.08.2017 09:09 # akadam
    Усадит Мозеса на лавку.

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  13. kara-balapan 31.08.2017 09:09 # kara-balapan
    Поссыт на Челси?

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  14. suarezov 31.08.2017 09:06 # suarezov
    Не уж то в Барсу?

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  15. hoffenhaim 31.08.2017 09:03 # hoffenhaim
    В АРСЕНАЛЕ БУДЕТ

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  16. toledo 31.08.2017 09:03 # toledo
    В Челси.

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  17. beatles-red 31.08.2017 09:01 # beatles-red
    Удивительно, что он еще в Лестере.

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