Рияд Махрез готовится сменить клуб

Вингер "Лестера" Рияд Махрез покинул расположение сборной Алжира, чтобы "оформить переход в свой новый клуб".

На протяжении этого лета Махреза сватали в различные английские и европейские клубы, а "Рома" даже сделала несколько предложений о его покупке, но все они были отклонены "лисами".



Ближе к закрытию трансферного окна сложилось впечатление, что Рияд останется на "Кинг Пауэр", однако короткое заявление алжирской Федерации футбола дает понять, что 26-летний игрок все еще может уйти.



"Рияд Махрезу было позволено покинуть лагерь сборной, чтобы оформить трансфер в свой новый клуб", — гласит заявление алжирцев в Твиттере.