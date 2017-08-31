Защитник Шкодран Мустафи останется в "Арсенале" после того, как "Интер" исключил дальнейшие приобретения в это трансферное окно.

Ранее в этом месяце стало известно, что клуб Серии А договаривается о переходе игрока сборной Германии, который провел на "Эмирейтс" лишь один год.



"Канониры" не препятствовали уходу Шкодрана, но хотели вернуть все 35 миллионов фунтов, за которые защитник был куплен у "Валенсии". "Интер" же был заинтересован только в аренде, пускай и с последующим выкупом.



По слухам, в качестве альтернатив Мустафи "Интер" рассматривал Эльякима Мангала из "Манчестер Сити" и Анджело Огбонну из "Вест Хэма". Однако в конце концов было решено оставить позицию центрального защитника без усиления.



"Мы больше не совершим никаких приобретений. Это была прагматичная трансферная кампания. Мустафи? Мы предприняли попытку, но затем решили поработать над другими целями", — цитирует спортивного директора "Интера" Вальтера Сабатини Evening Standard.