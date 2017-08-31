Мустафи останется в "Арсенале"

Шкодран Мустафи Защитник Шкодран Мустафи останется в "Арсенале" после того, как "Интер" исключил дальнейшие приобретения в это трансферное окно.

Ранее в этом месяце стало известно, что клуб Серии А договаривается о переходе игрока сборной Германии, который провел на "Эмирейтс" лишь один год.

"Канониры" не препятствовали уходу Шкодрана, но хотели вернуть все 35 миллионов фунтов, за которые защитник был куплен у "Валенсии". "Интер" же был заинтересован только в аренде, пускай и с последующим выкупом.

По слухам, в качестве альтернатив Мустафи "Интер" рассматривал Эльякима Мангала из "Манчестер Сити" и Анджело Огбонну из "Вест Хэма". Однако в конце концов было решено оставить позицию центрального защитника без усиления.

"Мы больше не совершим никаких приобретений. Это была прагматичная трансферная кампания. Мустафи? Мы предприняли попытку, но затем решили поработать над другими целями", — цитирует спортивного директора "Интера" Вальтера Сабатини Evening Standard.


Метки Арсенал, Интер, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1523

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 31.08.2017 09:09 # al-faarabi
    ну и зае6ись, свингер отсоси за то что хотел продать его

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  2. abse 31.08.2017 08:42 # abse
    Слава Богу!

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  3. ulterior 31.08.2017 08:41 # ulterior
    А зачем Арсеналу вообще его продавать? Что он натворил?

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  4. akadam 31.08.2017 08:24 # akadam
    Неоправданно дорог. Сако побаще и дешевле.

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  5. fc-zenit 31.08.2017 08:18 # fc-zenit
    так и закончит свою бесславную карьеру в гейклубе.

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  6. liquidator 31.08.2017 08:09 # liquidator
    проверили его на вшивость, оказался вшывим и хотел уйти... как к нему теперь относитсо хз... Спасибо Интер за проверку.

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  7. budun 31.08.2017 08:02 # budun
    Всё, Аснл в гонке

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