Чалоба рад, что "Челси" остался в прошлом
Полузащитник Натиниэль Чалоба рад, что пребывание в "Челси" подошло к концу, а выступления за "Уотфорд" привели к первому вызову в сборную Англии.
За пять лет в "Челси" Натаниэль провел всего считанное количество матчей за первую команду и шесть раз отправлялся в аренду. Этим летом "синие", наконец, расстались с полузащитником, продав его в "Уотфорд".
В команде Марку Силвы Чалоба неожиданно заблистал, сыграв во всех трех матчах нынешнего сезона с первых минут. Вдохновенный футбол Натаниэля даже позволил ему заработать первое приглашение в сборную Англии.
На пресс-конференции перед матчем с Мальтой Чалоба рассказал, что не держит зла на "Челси", но при этом рад: теперь он может рассчитывать на постоянную практику и брать новые вершины.
"Всем известно, что пробиться в "Челси" очень нелегко. В этом клубе выступает множество игроков мирового класса, поэтому мне было тяжело выиграть у них конкуренцию".
"Я благодарен "Челси" за все те возможности, что они предоставили мне. Мне пришлось принять непростое решение, но я старался сохранять концентрацию и теперь рад, что все это осталось в прошлом", - цитирует Чалоба Daily Mail.
31.08.2017 07:00
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В нынешний состав челси нельзя пробиться с академии или с боку припеку. Лишь купленные за туеву кучу денег будут гамать. Жаль воспитанников
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Скоро у щолче получится перехватить почётное звание помойки у скума
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Коста поссал! Лукаку поссал! Матич поссал! АОЧ поссал! Шалоба поссал! Ждем когда Льеренте и Лестер с Дриквотером поссут!
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Саутгейт : "Дайте мне 11 Чалоб и я выиграю вам Чемпионат мира!"
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Все ссут на челси! ВСЕ!!!
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Все мечтают свалить из этой дыры.
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Неееееееееееееет
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