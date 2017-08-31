Чалоба рад, что "Челси" остался в прошлом

Полузащитник Натиниэль Чалоба рад, что пребывание в "Челси" подошло к концу, а выступления за "Уотфорд" привели к первому вызову в сборную Англии.

За пять лет в "Челси" Натаниэль провел всего считанное количество матчей за первую команду и шесть раз отправлялся в аренду. Этим летом "синие", наконец, расстались с полузащитником, продав его в "Уотфорд".



В команде Марку Силвы Чалоба неожиданно заблистал, сыграв во всех трех матчах нынешнего сезона с первых минут. Вдохновенный футбол Натаниэля даже позволил ему заработать первое приглашение в сборную Англии.



На пресс-конференции перед матчем с Мальтой Чалоба рассказал, что не держит зла на "Челси", но при этом рад: теперь он может рассчитывать на постоянную практику и брать новые вершины.



"Всем известно, что пробиться в "Челси" очень нелегко. В этом клубе выступает множество игроков мирового класса, поэтому мне было тяжело выиграть у них конкуренцию".



"Я благодарен "Челси" за все те возможности, что они предоставили мне. Мне пришлось принять непростое решение, но я старался сохранять концентрацию и теперь рад, что все это осталось в прошлом", - цитирует Чалоба Daily Mail.