Чалоба рад, что "Челси" остался в прошлом

Натаниэль Чалоба Полузащитник Натиниэль Чалоба рад, что пребывание в "Челси" подошло к концу, а выступления за "Уотфорд" привели к первому вызову в сборную Англии.

За пять лет в "Челси" Натаниэль провел всего считанное количество матчей за первую команду и шесть раз отправлялся в аренду. Этим летом "синие", наконец, расстались с полузащитником, продав его в "Уотфорд".

В команде Марку Силвы Чалоба неожиданно заблистал, сыграв во всех трех матчах нынешнего сезона с первых минут. Вдохновенный футбол Натаниэля даже позволил ему заработать первое приглашение в сборную Англии.

На пресс-конференции перед матчем с Мальтой Чалоба рассказал, что не держит зла на "Челси", но при этом рад: теперь он может рассчитывать на постоянную практику и брать новые вершины.

"Всем известно, что пробиться в "Челси" очень нелегко. В этом клубе выступает множество игроков мирового класса, поэтому мне было тяжело выиграть у них конкуренцию".

"Я благодарен "Челси" за все те возможности, что они предоставили мне. Мне пришлось принять непростое решение, но я старался сохранять концентрацию и теперь рад, что все это осталось в прошлом", - цитирует Чалоба Daily Mail.



Метки сборная Англии, Уотфорд, Чалоба, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 31.08.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1076

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  1. beatles-red 31.08.2017 07:51 # beatles-red
    В нынешний состав челси нельзя пробиться с академии или с боку припеку. Лишь купленные за туеву кучу денег будут гамать. Жаль воспитанников

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  2. pautinho 31.08.2017 07:50 # pautinho
    Скоро у щолче получится перехватить почётное звание помойки у скума

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  3. kara-balapan 31.08.2017 07:34 # kara-balapan
    Коста поссал! Лукаку поссал! Матич поссал! АОЧ поссал! Шалоба поссал! Ждем когда Льеренте и Лестер с Дриквотером поссут!

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  4. bluebload 31.08.2017 07:31 # bluebload
    Саутгейт : "Дайте мне 11 Чалоб и я выиграю вам Чемпионат мира!"

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  5. kara-balapan 31.08.2017 07:26 # kara-balapan
    Все ссут на челси! ВСЕ!!!

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  6. ian 31.08.2017 07:21 # ian
    Все мечтают свалить из этой дыры.

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  7. chebrec 31.08.2017 07:14 # chebrec
    Неееееееееееееет

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