Моуриньо надеется, что Мартиаль не растратит свой талант

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что вингер Антони Мартиаль не растратит свой талант впустую.

На старте сезона Моуриньо аккуратно подводит Мартиаля к составу: в матчах с "Вест Хэмом" и "Суонси" французу доставались кратковременные появления на замену, однако Антони воспользовался шансом, забил по голу в каждой игре и заслужил место в старте на поединок против "Лестера".



В прошлом году Жозе был недоволен профессионализмом Мартиаля, но теперь постепенно меняет отношение к 21-летнему игроку. Моуриньо надеется, что Антони не растратит свой талант впустую.



"Когда ты обладаешь талантом, ты должен сделать все, чтобы его реализовать. Нельзя довольствоваться проблесками таланта и локальными успехами".



"Я хочу от Антони большего. Он понимает меня гораздо лучше, а отношения между тренером и игроком - всегда важная составляющая успеха. Надеюсь, в этом сезоне он отыграет гораздо сильнее", - цитирует Моуриньо ESPN.