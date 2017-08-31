"Сити" отправил делегацию в Чили для заключения сделки по Санчесу

"Манчестер Сити" отправил свою делегацию в Чили, чтобы завершить трансфер нападающего Алексиса Санчеса, когда будет найден компромисс с "Арсеналом".

Напомним, "горожане" интересовались Санчесом на протяжении всего лета, но свое предложение в размере 50 миллионов фунтов выдвинули лишь за два дня до закрытия трансферного окна.



Получив отказ, "Сити" не пожелал включать в сделку вингера Рахима Стерлинга и по-прежнему надеется рассчитаться с Арсеном Венгером лишь деньгами. Как сообщает The Telegraph, клуб с "Этихад" готов улучшить свое предложение до 70 млн. фунтов — впечатляющей суммы для игрока, у которого остается 11 месяцев до истечения контракта.



Меж тем, делегация "Сити" уже прибыла в Макуль, где в четверг вечером сборная Чили проводит отборочный матч к Чемпионату Мира 2018 года против Парагвая. Это сделано для того, чтобы Алексис успел пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом после того, как два клуба договорятся между собой.



Этот жест "горожан" доказывает, что сделка по Санчесу выглядит вполне реалистичной, хотя ранее Венгер неоднократно клялся, что сезон 2017/18 Алексис проведет в "Арсенале".