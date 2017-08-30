Митрович дисквалифицирован на три матча
Нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович был дисквалифицирован на три матча за грубую игру.
В минувшую субботу "сороки" отпраздновали свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, разгромив "Вест Хэм" со счетом 3:0. Третий гол в этом матче забил как раз Митрович.
Одновременно с этим 22-летний серб позволил себе сыграть локтем против полузащитника "молотобойцев" Мануэля Лансини, и этот инцидент остался без внимания со стороны рефери Нила Суорбрика и его бригады.
Изучив видеоповторы, FA выдвинула обвинения в адрес Александара. И хотя Митрович признал свою правоту, это не избавило его от ответственности — теперь нападающий пропустит матчи против "Суонси", "Стоука" и "Брайтона".
30.08.2017 22:00
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