"Саутгемптон" отправил Класи в "Брюгге"
"Саутгемптон" отправил своего полузащитника Йорди Класи в аренду в "Брюгге".
В июле 2015 "святые" приобрели Класи у "Фейеноорда" за 8 миллионов фунтов. С тех пор Йорди провел 46 матчей за клуб с "Сент Мэри" и забил два гола.
Однако новый тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино решил отказаться от услуг 26-летнего голландца, и тот отправился за практикой в Бельгию. Аренда рассчитана до конца сезона 2017/18.
30.08.2017 21:15
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норм залег на дно
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Удачи
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