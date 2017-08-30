"Саутгемптон" отправил Класи в "Брюгге"

Йорди Класи "Саутгемптон" отправил своего полузащитника Йорди Класи в аренду в "Брюгге".

В июле 2015 "святые" приобрели Класи у "Фейеноорда" за 8 миллионов фунтов. С тех пор Йорди провел 46 матчей за клуб с "Сент Мэри" и забил два гола.

Однако новый тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино решил отказаться от услуг 26-летнего голландца, и тот отправился за практикой в Бельгию. Аренда рассчитана до конца сезона 2017/18.


Метки аренда, Брюгге, Класи, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2017 21:15

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