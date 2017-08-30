"Вест Бромвич" арендовал Крыховяка

"Вест Бромвич" взял в аренду до конца сезона полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

Дважды выиграв Лигу Европы с "Севильей", прошлым летом Гжегож перебрался в Париж по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов. Однако в ПСЖ Крыховяк не смог стать основным игроком.



В результате этот сезон 27-летний игрок сборной Польши решил провести у "дроздов". По словам самого Крыховяка, у него было немало других предложений, но он предпочел команду Тони Пьюлиса.



"У меня было много предложений из Испании и Италии. Но здесь я обнаружил очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера", — сообщил Крыховяк.