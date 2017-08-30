"Вест Бромвич" арендовал Крыховяка
"Вест Бромвич" взял в аренду до конца сезона полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.
Дважды выиграв Лигу Европы с "Севильей", прошлым летом Гжегож перебрался в Париж по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов. Однако в ПСЖ Крыховяк не смог стать основным игроком.
В результате этот сезон 27-летний игрок сборной Польши решил провести у "дроздов". По словам самого Крыховяка, у него было немало других предложений, но он предпочел команду Тони Пьюлиса.
"У меня было много предложений из Испании и Италии. Но здесь я обнаружил очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера", — сообщил Крыховяк.
30.08.2017 21:00
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Последние комментарии:
Вба выше в таблице чем челси и арсенал, и именно поэтому к ним идут топчики их таких команд как псж.
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хихренасебе
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А Венгер когда-то "хотел" его подписать))
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Повезло ВБА, топаря взяли.
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Пока Челси жмотится на середняков, настоящий топы на изи оформляют норм игроков.
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Мощный игрок, Эменало опять проeбался.
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нихуя себе
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Отличная покупка для дроздов
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>чемберчлен
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