"Вест Бромвич" арендовал Крыховяка

Гжегож Крыховяк "Вест Бромвич" взял в аренду до конца сезона полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка.

Дважды выиграв Лигу Европы с "Севильей", прошлым летом Гжегож перебрался в Париж по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов. Однако в ПСЖ Крыховяк не смог стать основным игроком.

В результате этот сезон 27-летний игрок сборной Польши решил провести у "дроздов". По словам самого Крыховяка, у него было немало других предложений, но он предпочел команду Тони Пьюлиса.

"У меня было много предложений из Испании и Италии. Но здесь я обнаружил очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера", — сообщил Крыховяк.


Метки аренда, Вест Бромвич, Крыховяк, ПСЖ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 934

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 30.08.2017 22:13 # muaxaxaxa
    Вба выше в таблице чем челси и арсенал, и именно поэтому к ним идут топчики их таких команд как псж.

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  2. mancunia-planet 30.08.2017 21:54 # mancunia-planet
    хихренасебе

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  3. pelja 30.08.2017 21:30 # pelja
    А Венгер когда-то "хотел" его подписать))

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  4. reeker 30.08.2017 21:20 # reeker
    Повезло ВБА, топаря взяли.

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  5. imf-tau 30.08.2017 21:18 # imf-tau
    Пока Челси жмотится на середняков, настоящий топы на изи оформляют норм игроков.

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  6. billy-talent 30.08.2017 21:14 # billy-talent
    Мощный игрок, Эменало опять проeбался.

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  7. kos9k 30.08.2017 21:14 # kos9k
    нихуя себе

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  8. mazinho-united 30.08.2017 21:13 # mazinho-united
    Отличная покупка для дроздов

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  9. mr-terry 30.08.2017 21:09 # mr-terry
    >чемберчлен

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