"Ливерпуль" согласовал покупку Окслейд-Чемберлена
"Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена.
По информации BBC, "канониры" приняли предложение мерсисайдского клуба в размере 40 миллионов фунтов, тогда как Liverpool Echo настаивает на сумме в 35 млн. фунтов.
Так или иначе, все ведущие английские издания сходятся во мнении, что теперь Алекс продолжит карьеру в команде Юргена Клоппа. "Ливерпуль" изначально был приоритетным вариантом для Окслейд-Чемберлена, который ранее на текущей неделе отказал "Челси".
"Арсенал" был вынужден выставить 24-летнего полузащитника на трансфер после того, как Алекс отказался от продления своего контракта, истекающего через один год. Сегодня вечером Окслейд-Чемберлен пройдет медицинское обследование на базе сборной Англии.
Это приобретение станет рекордным за всю историю "Ливерпуля" — впрочем, уже следующим летом "красные" перекроют это достижение, активировав договоренность о переходе полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта за 48 млн. фунтов.
30.08.2017 20:05
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Последние комментарии:
ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО
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Арсенал сделал запрос по Дракслеру. Я оруууу. Все уже договариваются а эти утырки бросают пыль в глаза болельщикам. У Арсенала было уйма вариантов купить Дракслера за 40 млн фунтов, Арсен как всегда зажал деньги. А тут ПСЖ попросит минимум 60-70 млн. Короче хрен кого купят, только продадут кучу игроков еще куча уйдет в следующем году. Арсенты тварь как и руководство вместе с хозяином!!!
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Опа па ублюдки
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пиздец он тупой.
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хоть скамейка начинает появляться, а то столько лет уже особо не кем было усиливать игру. посмотреть бы на ливерпуль, когда все будут здоровы, такая конкуренция клубу только на пользу.
надеюсь с сити и коутиньо выйдет, хоть на заменку
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А Окс романтик, раз перешел ради атмосферы и духа, зная, что сразу сядет на лавку с таким подбором в полузащиту.
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променять столицу и стабильное завоевание трофеев на портовый городишко и участие в ЛЧ раз в пару лет. Гораздо амбициознее было в Арсенале остаться. Те хоть КА и суперкубки иногда выигрывают
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Следующая новость будет: Окслейд-Чемберлен сходил покакать.
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Ливерпулю все ровно не поможет, Челси все ровно будет выше колбасных (:
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Скинет лишних 7-8 кг и заиграет в геген-шмеген! Велкам на скамейку!
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Просто полнейший пиздец, Милнера пригласили обещаниями что тот станет АПЗ но превратили в ЛЗ, и АОЧ так же окропят, место того чтобы играть в основе чемпионов он выбрал лавку, он в защитных действиях не сильнее ни Джана ни Хендерсона, когда Кейта перейдет того вообще окропят на скамейку, тупой имбицил епта, надо Мареза оформлять хотя бы, а Виллиана превратить в вингбека (:
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Наконец то поиграет в нормальных условиях, где болелы поддерживают и тренер не теряет мысли на ходу.
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Арсенал, как фарм-клуб, не самый плохой вариант для Ливерпуля, но с Саутгемптоном тож рвать отношения совсем не нужно. потянут и 2 фарма.
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лемар офф
ввд 31 оформят за 75
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Хахаха вот Еуда! Плюнул на фанатов которое его поддерживали, клуб который ему помогал когда у его проблемы игре были. Все в арсенале сейчас играют за деньги никто не любит клуб!
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топ трансферы лузерпуля:
40 млн за резервиста Челси, которого вышвырнули из клуба за средний уровень игры
40 млн за тупого бегунка из арсеноля. которого вышвырнули за ненадобностью
меня сейчас так сильно пробирает орр)) мое лицо прямо сейчас:
https://i.ytimg.com/vi/t6kMRedGCh8/hqdefault.jpg
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норм подписание как по мне. универсализм, скорость, мощь, неплохой удар, чисто для топа игрок. уверен, будет выкладываться на 110%. хорошие новости, теперь бы заща еще. надеюсь сотон уступит ван дейка, который отказался за них выступать. и можно закрывать то.
кстати, этот переход еще раз подтверждает, что у англов в приоритете ливерпуль.
чет даже зауважал фсг, поссали несколько раз на барселону, сумели выжать максимум из подписания кейта. еще топового центр заща бы и все отлично
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Топово на Членсов поссали, кстати
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По данным журналиста BBC Мэтью Стоуна, Майкл Эменало привез в офис контракты футболистов, которые сегодня успешно прошли медобследование, после чего согласовали условия личных соглашений.
Речь идет о двух полузащитниках сборной Англии Алексе Окслейде-Чемберлене и Дэнни Дринкуотере.
Так же журналист утверждает, что в настоящий момент "Челси" завершат сделку по трансферу полузащитника "Лестера" Рияду Марезу, за которого синие согласились отдать "лисам" 38 миллионов фунтов стерлингов.
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Чёт впадлу лезть комменты пинсав искать после недавней новости.
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