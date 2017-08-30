"Ливерпуль" согласовал покупку Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена.

По информации BBC, "канониры" приняли предложение мерсисайдского клуба в размере 40 миллионов фунтов, тогда как Liverpool Echo настаивает на сумме в 35 млн. фунтов.

Так или иначе, все ведущие английские издания сходятся во мнении, что теперь Алекс продолжит карьеру в команде Юргена Клоппа. "Ливерпуль" изначально был приоритетным вариантом для Окслейд-Чемберлена, который ранее на текущей неделе отказал "Челси".

"Арсенал" был вынужден выставить 24-летнего полузащитника на трансфер после того, как Алекс отказался от продления своего контракта, истекающего через один год. Сегодня вечером Окслейд-Чемберлен пройдет медицинское обследование на базе сборной Англии.

Это приобретение станет рекордным за всю историю "Ливерпуля" — впрочем, уже следующим летом "красные" перекроют это достижение, активировав договоренность о переходе полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта за 48 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2017 20:05

Количество просмотров Просмотров: 2877

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Последние комментарии:




  1. shlyopka007 30.08.2017 20:40 # shlyopka007
    ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО

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  2. saladdin81 30.08.2017 20:39 # saladdin81
    Арсенал сделал запрос по Дракслеру. Я оруууу. Все уже договариваются а эти утырки бросают пыль в глаза болельщикам. У Арсенала было уйма вариантов купить Дракслера за 40 млн фунтов, Арсен как всегда зажал деньги. А тут ПСЖ попросит минимум 60-70 млн. Короче хрен кого купят, только продадут кучу игроков еще куча уйдет в следующем году. Арсенты тварь как и руководство вместе с хозяином!!!

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  3. zlo 30.08.2017 20:37 # zlo
    Опа па ублюдки

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  4. thegodfather 30.08.2017 20:37 # thegodfather
    пиздец он тупой.

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  5. liverfun 30.08.2017 20:33 # liverfun
    хоть скамейка начинает появляться, а то столько лет уже особо не кем было усиливать игру. посмотреть бы на ливерпуль, когда все будут здоровы, такая конкуренция клубу только на пользу.
    надеюсь с сити и коутиньо выйдет, хоть на заменку

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  6. beatles-red 30.08.2017 20:33 # beatles-red
    А Окс романтик, раз перешел ради атмосферы и духа, зная, что сразу сядет на лавку с таким подбором в полузащиту.

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  7. farot 30.08.2017 20:32 # farot
    променять столицу и стабильное завоевание трофеев на портовый городишко и участие в ЛЧ раз в пару лет. Гораздо амбициознее было в Арсенале остаться. Те хоть КА и суперкубки иногда выигрывают

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  8. apucmokpam 30.08.2017 20:30 # apucmokpam
    Следующая новость будет: Окслейд-Чемберлен сходил покакать.

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  9. wymkentski 30.08.2017 20:29 # wymkentski
    Ливерпулю все ровно не поможет, Челси все ровно будет выше колбасных (:

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  10. akadam 30.08.2017 20:28 # akadam
    Скинет лишних 7-8 кг и заиграет в геген-шмеген! Велкам на скамейку!

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  11. wymkentski 30.08.2017 20:27 # wymkentski
    Просто полнейший пиздец, Милнера пригласили обещаниями что тот станет АПЗ но превратили в ЛЗ, и АОЧ так же окропят, место того чтобы играть в основе чемпионов он выбрал лавку, он в защитных действиях не сильнее ни Джана ни Хендерсона, когда Кейта перейдет того вообще окропят на скамейку, тупой имбицил епта, надо Мареза оформлять хотя бы, а Виллиана превратить в вингбека (:

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  12. beatles-red 30.08.2017 20:24 # beatles-red
    Наконец то поиграет в нормальных условиях, где болелы поддерживают и тренер не теряет мысли на ходу.

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  13. alexomck 30.08.2017 20:23 # alexomck
    Арсенал, как фарм-клуб, не самый плохой вариант для Ливерпуля, но с Саутгемптоном тож рвать отношения совсем не нужно. потянут и 2 фарма.

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  14. melwood-lfc 30.08.2017 20:23 # melwood-lfc
    лемар офф
    ввд 31 оформят за 75

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  15. eldos-chelsea 30.08.2017 20:20 # eldos-chelsea
    Хахаха вот Еуда! Плюнул на фанатов которое его поддерживали, клуб который ему помогал когда у его проблемы игре были. Все в арсенале сейчас играют за деньги никто не любит клуб!

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  16. bezviz 30.08.2017 20:19 # bezviz
    топ трансферы лузерпуля:
    40 млн за резервиста Челси, которого вышвырнули из клуба за средний уровень игры
    40 млн за тупого бегунка из арсеноля. которого вышвырнули за ненадобностью

    меня сейчас так сильно пробирает орр)) мое лицо прямо сейчас:
    https://i.ytimg.com/vi/t6kMRedGCh8/hqdefault.jpg

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  17. liverfun 30.08.2017 20:18 # liverfun
    норм подписание как по мне. универсализм, скорость, мощь, неплохой удар, чисто для топа игрок. уверен, будет выкладываться на 110%. хорошие новости, теперь бы заща еще. надеюсь сотон уступит ван дейка, который отказался за них выступать. и можно закрывать то.
    кстати, этот переход еще раз подтверждает, что у англов в приоритете ливерпуль.
    чет даже зауважал фсг, поссали несколько раз на барселону, сумели выжать максимум из подписания кейта. еще топового центр заща бы и все отлично

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  18. lfcmikki14 30.08.2017 20:17 # lfcmikki14
    Топово на Членсов поссали, кстати

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  19. ian 30.08.2017 20:16 # ian
    По данным журналиста BBC Мэтью Стоуна, Майкл Эменало привез в офис контракты футболистов, которые сегодня успешно прошли медобследование, после чего согласовали условия личных соглашений.
    Речь идет о двух полузащитниках сборной Англии Алексе Окслейде-Чемберлене и Дэнни Дринкуотере.
    Так же журналист утверждает, что в настоящий момент "Челси" завершат сделку по трансферу полузащитника "Лестера" Рияду Марезу, за которого синие согласились отдать "лисам" 38 миллионов фунтов стерлингов.

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  20. paul-shark 30.08.2017 20:15 # paul-shark
    Чёт впадлу лезть комменты пинсав искать после недавней новости.

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