"Ливерпуль" согласовал покупку Окслейд-Чемберлена

"Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена.

По информации BBC, "канониры" приняли предложение мерсисайдского клуба в размере 40 миллионов фунтов, тогда как Liverpool Echo настаивает на сумме в 35 млн. фунтов.



Так или иначе, все ведущие английские издания сходятся во мнении, что теперь Алекс продолжит карьеру в команде Юргена Клоппа. "Ливерпуль" изначально был приоритетным вариантом для Окслейд-Чемберлена, который ранее на текущей неделе отказал "Челси".



"Арсенал" был вынужден выставить 24-летнего полузащитника на трансфер после того, как Алекс отказался от продления своего контракта, истекающего через один год. Сегодня вечером Окслейд-Чемберлен пройдет медицинское обследование на базе сборной Англии.



Это приобретение станет рекордным за всю историю "Ливерпуля" — впрочем, уже следующим летом "красные" перекроют это достижение, активировав договоренность о переходе полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта за 48 млн. фунтов.