Хендерсон хочет стать капитаном сборной Англии
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признался, что хочет перенять капитанскую повязку в сборной Англии от нападающего "Эвертона" Уэйна Руни.
На прошлой неделе 31-летний Руни объявил о завершении международной карьеры. Несмотря на то, что главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт планировал пригласить ветерана на ближайшие матчи, Уэйн решил сосредоточиться на выступлениях за клуб.
Прямо сейчас Саутгейт размышляет над тем, кому доверить ответственную роль капитана после ухода Руни. Хендерсон надеется, что повязка достанется ему.
"Это было бы огромной честью для меня. Когда Гарет наградил меня капитанской повязкой в ноябре, я был на седьмом небе от счастья. То же самое, уверен, испытывали Харри Кейн, Джо Харт и Гари Кэхилл".
"У нас в команде полно ребят, которые обладают соответствующим опытом, поэтому решение за тренером. Только он должен понять, как будет правильно для команды", - цитирует Хендерсона The Telegraph.
30.08.2017 19:00
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Последние комментарии:
если Хрендерсону дадут повязку, ливера запишут себе как трофей, а чё хоть тряпочку в музее повесить за последние 10 лет... "великий" клуб!!!
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че по ввд инфа есть? или все силы на ламара?
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честно сказать он и в ливерпуле не сильно заслуживает, по игре по крайнее мере (фан ливпула)
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Кэхилл, однозначно.
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Кейн и Харт тоже достойны,будем посмотреть
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он достоин .
претендентов не вижу
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Кэхилл, однозначно.
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односезонке отдайте.
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