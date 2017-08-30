Хендерсон хочет стать капитаном сборной Англии

Джордан Хендерсон Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признался, что хочет перенять капитанскую повязку в сборной Англии от нападающего "Эвертона" Уэйна Руни.

На прошлой неделе 31-летний Руни объявил о завершении международной карьеры. Несмотря на то, что главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт планировал пригласить ветерана на ближайшие матчи, Уэйн решил сосредоточиться на выступлениях за клуб.

Прямо сейчас Саутгейт размышляет над тем, кому доверить ответственную роль капитана после ухода Руни. Хендерсон надеется, что повязка достанется ему.

"Это было бы огромной честью для меня. Когда Гарет наградил меня капитанской повязкой в ноябре, я был на седьмом небе от счастья. То же самое, уверен, испытывали Харри Кейн, Джо Харт и Гари Кэхилл".

"У нас в команде полно ребят, которые обладают соответствующим опытом, поэтому решение за тренером. Только он должен понять, как будет правильно для команды", - цитирует Хендерсона The Telegraph.



Метки сборная Англии, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 30.08.2017 20:14 # kojan
    если Хрендерсону дадут повязку, ливера запишут себе как трофей, а чё хоть тряпочку в музее повесить за последние 10 лет... "великий" клуб!!!

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  2. tursa 30.08.2017 20:03 # tursa
    че по ввд инфа есть? или все силы на ламара?

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  3. billy-milligan 30.08.2017 19:59 # billy-milligan
    честно сказать он и в ливерпуле не сильно заслуживает, по игре по крайнее мере (фан ливпула)

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  4. vtp 30.08.2017 19:38 # vtp
    Кэхилл, однозначно.

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  5. dimon70 30.08.2017 19:36 # dimon70
    Кейн и Харт тоже достойны,будем посмотреть

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  6. chr1s8rown 30.08.2017 19:18 # chr1s8rown
    он достоин .
    претендентов не вижу

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  7. danny949494 30.08.2017 19:05 # danny949494
    Кэхилл, однозначно.

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  8. kingoflondon 30.08.2017 19:01 # kingoflondon
    односезонке отдайте.

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