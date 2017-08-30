"Тоттенхэм" купил Хуана Фойта
"Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение юного защитника "Эстудиантеса" Хуана Фойта ориентировочной стоимостью в 8 миллионов фунтов.
19-летний аргентинец заключил со "шпорами" контракт на пять лет и стал третьим новичком своего соотечественника Маурисио Почеттино в текущее трансферное окно после голкипера Пауло Гассаниги и защитника Давинсона Санчеса.
К своим 19 годам Фойт утвердился в качестве основного игрока "Эстудиантеса" и сыграл 12 матчей за юношескую сборную Аргентины U-20, наилучшим образом себя проявив в этом году на Чемпионате Мира и Чемпионате Южной Америки для 20-летних.
Добавим, что Почеттино охотился за Хуаном на протяжении всего лета. В какой-то момент сделка оказалась под угрозой из-за интереса к Фойту со стороны ПСЖ, однако Маурисио не сдался и добился своего.
30.08.2017 18:10
Просмотров: 395
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хилый он для защитника. Затопчут п Англии его.
(ответить)
наХУА петухам Хуан?
(ответить)
купили себе 3 защитника этим летом.
На этом и хватит. Приготовились защищаться, будучи в середине таблицы.
Пети, такие Пети
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий