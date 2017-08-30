"Тоттенхэм" купил Хуана Фойта

"Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение юного защитника "Эстудиантеса" Хуана Фойта ориентировочной стоимостью в 8 миллионов фунтов.

19-летний аргентинец заключил со "шпорами" контракт на пять лет и стал третьим новичком своего соотечественника Маурисио Почеттино в текущее трансферное окно после голкипера Пауло Гассаниги и защитника Давинсона Санчеса.



К своим 19 годам Фойт утвердился в качестве основного игрока "Эстудиантеса" и сыграл 12 матчей за юношескую сборную Аргентины U-20, наилучшим образом себя проявив в этом году на Чемпионате Мира и Чемпионате Южной Америки для 20-летних.



Добавим, что Почеттино охотился за Хуаном на протяжении всего лета. В какой-то момент сделка оказалась под угрозой из-за интереса к Фойту со стороны ПСЖ, однако Маурисио не сдался и добился своего.