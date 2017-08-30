"Тоттенхэм" купил Хуана Фойта

Хуан Фойт "Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение юного защитника "Эстудиантеса" Хуана Фойта ориентировочной стоимостью в 8 миллионов фунтов.

19-летний аргентинец заключил со "шпорами" контракт на пять лет и стал третьим новичком своего соотечественника Маурисио Почеттино в текущее трансферное окно после голкипера Пауло Гассаниги и защитника Давинсона Санчеса.

К своим 19 годам Фойт утвердился в качестве основного игрока "Эстудиантеса" и сыграл 12 матчей за юношескую сборную Аргентины U-20, наилучшим образом себя проявив в этом году на Чемпионате Мира и Чемпионате Южной Америки для 20-летних.

Добавим, что Почеттино охотился за Хуаном на протяжении всего лета. В какой-то момент сделка оказалась под угрозой из-за интереса к Фойту со стороны ПСЖ, однако Маурисио не сдался и добился своего.


Метки Тоттенхэм, трансферы, Фойт, Эстудиантес

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2017 18:10

Количество просмотров Просмотров: 395

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vt2109 30.08.2017 18:19 # vt2109
    Хилый он для защитника. Затопчут п Англии его.

    (ответить)

  2. dimon70 30.08.2017 18:18 # dimon70
    наХУА петухам Хуан?

    (ответить)

  3. gidro-met 30.08.2017 18:13 # gidro-met
    купили себе 3 защитника этим летом.

    На этом и хватит. Приготовились защищаться, будучи в середине таблицы.

    Пети, такие Пети

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: