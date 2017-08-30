"Атлетико" ожидает вернуть Диего Косту

Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил оптимизм по поводу того, что его клубу удастся договориться о возвращении нападающего Диего Косты из "Челси".

По информации Evening Standard, клубу из Мадрида удалось совершить прорыв в переговорах, которые долгое время были в тупике. "Атлетико", наконец, согласился улучшить предложение по Диего до 41 миллиона фунтов.



Общаясь с прессой, Сересо намекнул, что согласование обратного трансфера 28-летнего игрока сборной Испании действительно находится в завершающей стадии.



"У него есть контракт с другим клубом, так что вполне естественно, что мы столкнулись со сложностями. Мы уверенно продвигаемся, но Коста продолжит оставаться игроком "Челси", пока "Челси" не даст согласие на его трансфер".



"Это нормально, что во время отпуска он немного набрал вес, но мы должны понимать, что Коста профессионал и знает, в каком состоянии ему следует быть. Оптимистичен ли я относительно его прихода? Я всегда оптимистичен", — сообщил Сересо.