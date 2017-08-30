"Ливерпуль" и "Арсенал" обсуждают переход Чемберлена
"Ливерпуль" вступил в переговоры с "Арсеналом" относительно приобретения полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.
Напомним, на текущей неделе "Челси" договорился с "Арсеналом" о размере компенсации за Окслейд-Чемберлена, но тот отказался переходить к "синим", поскольку предпочитает продолжить карьеру в "Ливерпуле".
Позже появилась информация, что "красные" не будут спешить с покупкой 24-летнего игрока сборной Англии, в котором они видят лишь запасной вариант для своей приоритетной трансферной цели на остаток окна в лице Тома Лемара из "Монако".
Так или иначе, но сейчас BBC передает, что "Ливерпуль" наладил контакт с коллегами из "Арсенала" и выразил желание приобрести Алекса, за которого "Челси" был готов отдать 35-40 миллионов фунтов.
Означает ли это, что "красные" отказались от претензий на Лемара, или приближение трансферного дедлайна заставило их погнаться сразу за двумя зайцами, пока неизвестно. Понятно лишь то, что покупать обоих игроков одновременно "Ливерпуль" не будет.
30.08.2017 17:00
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Последние комментарии:
когда уже китайцы придут за ливером, скоро скоро
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какая же у Азара попа красивая...как у девушки © кокойта пенус
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уже сейчас будущее лфк светлее арсенала
думаю и Санчес не отказался бы примерить 7 номер Суареза и поработать с Клоппом
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Помните как збс было когда у грита не было денег на новую симку и он не регал фейк? Эээх
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А я просто напомню итоги голосования за самый нелюбимый клуб ФАПЛ:
1. Манчестер Юнайтед – 108
2.Челси – 78
3.Манчестер Сити- 75
4.Арсенал – 74
5.Тоттэнэм- 65
6.Ливерпуль - 47
Скоро ещё раздумаю провести голосование.
Есть мнение, что из-за нескольких неадекватных юзеров, Челси удасться обогнать МЮ
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какое же говно ваш ливерпуль и челси. скамейка мю баще основы этих недоклубов
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Венгер тренирует с 96го, а КАЛ ему так и не покорился
поразительно
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интервью, которое Филиппе Коутиньо и Неймар дали в 2008 году.
Коутиньо на вопрос о клубе, в который он хотел бы перейти, ответил: «Реал» Мадрид. Лучший клуб мира». Неймар также назвал «Реал». Оба бразильца заявили, что хотели бы поиграть в чемпионате Испании. Позднее Коутиньо перебрался в миланский "Интер", а Неймар в "Барселону", хотя за год до этого мадридский "Реал" согласовал с "Сантосом" и его отцом трансфер бразильца.
у бразильцев вместо мозга - грецкий орешек. як пiнсы мiстные
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что-то Юрген мутит с атакой,забыв про оборону.нифига мне это не нравится.в таблице не только Арсенал.есть куча середняков и опущенцев снизу таблицы
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Опять на ровном месте журналисты говно месят и Михайло вместе с ними. Хорош уже бред нести.
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Тупой челкастый хохол безвиз понимает хоть то что он станет самым опущеным на фапле после того как коут на год останется в лфц? каждый будет чморить етого педиковатого хихила за каждый его обсос, ехх тупой пенс, моча совсем мозг затоксинила .
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Кто в этом ЛТО будет самым опущенным ротозеем и лошариком?
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а ведь Диего Диего Диего почти перешел в Ливерпуль в 2013 вроде
упустили топера
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будет 3-й бой Конор - Диаз, вот же Конор красавец, амбиции просто рвут, заработал 100 млн и все равно рвется в октагон против опаснейшего соперника! достоен уважения, в отличии от хабеба
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Кенеди близок к тому, чтобы перейти в Ньюкасл на правах годичной аренды.
[Telegraph]
пенсы решили вообще без бенча гамать в этом сезоне. По красоте
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«Атлетико» согласовал с «Челси» трансфер Диего Косты за 43 млн евро плюс 11 млн в виде бонусов
Нападающий «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико».
По информации As, клубы практически согласовали трансфер игрока за 43 миллиона евро плюс 11 миллионов в качестве бонусов.
«Атлетико» не сможет заявить Косту до января из-за запрета на трансферы, поэтому он отправится в полугодичную аренду. В ней выразили заинтересованность «Эвертон», «Бешикташ» и «Лас-Пальмас».
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Кокорин поступил в университет.
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Закрывайте уже это помойное ТО
Такой кал нет слов
Просто будем наслаждаться футболом, трансферы это говнище
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Не хотел в Челси видеть я его
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В общем, на фоне последних событий ждем охyeнных переплат пенсов за всяких днин:
льоренте за 25-30млн.
ну и еще какую-то хуету с коэффициентом переплаты 1.3-1.5.(чем выше цена, тем меньше кэф, канеш)
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