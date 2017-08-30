"Ливерпуль" и "Арсенал" обсуждают переход Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" вступил в переговоры с "Арсеналом" относительно приобретения полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Напомним, на текущей неделе "Челси" договорился с "Арсеналом" о размере компенсации за Окслейд-Чемберлена, но тот отказался переходить к "синим", поскольку предпочитает продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Позже появилась информация, что "красные" не будут спешить с покупкой 24-летнего игрока сборной Англии, в котором они видят лишь запасной вариант для своей приоритетной трансферной цели на остаток окна в лице Тома Лемара из "Монако".

Так или иначе, но сейчас BBC передает, что "Ливерпуль" наладил контакт с коллегами из "Арсенала" и выразил желание приобрести Алекса, за которого "Челси" был готов отдать 35-40 миллионов фунтов.

Означает ли это, что "красные" отказались от претензий на Лемара, или приближение трансферного дедлайна заставило их погнаться сразу за двумя зайцами, пока неизвестно. Понятно лишь то, что покупать обоих игроков одновременно "Ливерпуль" не будет.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. ooaaaa 30.08.2017 18:45 # ooaaaa
    когда уже китайцы придут за ливером, скоро скоро

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  2. spartan 30.08.2017 18:39 # spartan
    какая же у Азара попа красивая...как у девушки © кокойта пенус

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  3. ooaaaa 30.08.2017 18:38 # ooaaaa
    уже сейчас будущее лфк светлее арсенала

    думаю и Санчес не отказался бы примерить 7 номер Суареза и поработать с Клоппом

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  4. osprey 30.08.2017 18:36 # osprey
    Помните как збс было когда у грита не было денег на новую симку и он не регал фейк? Эээх

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  5. cup 30.08.2017 18:33 # cup
    А я просто напомню итоги голосования за самый нелюбимый клуб ФАПЛ:

    1. Манчестер Юнайтед – 108
    2.Челси – 78
    3.Манчестер Сити- 75
    4.Арсенал – 74
    5.Тоттэнэм- 65
    6.Ливерпуль - 47


    Скоро ещё раздумаю провести голосование.

    Есть мнение, что из-за нескольких неадекватных юзеров, Челси удасться обогнать МЮ

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  6. maxvel 30.08.2017 18:31 # maxvel
    какое же говно ваш ливерпуль и челси. скамейка мю баще основы этих недоклубов

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  7. ooaaaa 30.08.2017 18:31 # ooaaaa
    Венгер тренирует с 96го, а КАЛ ему так и не покорился

    поразительно

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  8. spartan 30.08.2017 18:25 # spartan
    интервью, которое Филиппе Коутиньо и Неймар дали в 2008 году.
    Коутиньо на вопрос о клубе, в который он хотел бы перейти, ответил: «Реал» Мадрид. Лучший клуб мира». Неймар также назвал «Реал». Оба бразильца заявили, что хотели бы поиграть в чемпионате Испании. Позднее Коутиньо перебрался в миланский "Интер", а Неймар в "Барселону", хотя за год до этого мадридский "Реал" согласовал с "Сантосом" и его отцом трансфер бразильца.

    у бразильцев вместо мозга - грецкий орешек. як пiнсы мiстные

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  9. dimon70 30.08.2017 18:21 # dimon70
    что-то Юрген мутит с атакой,забыв про оборону.нифига мне это не нравится.в таблице не только Арсенал.есть куча середняков и опущенцев снизу таблицы

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  10. sausage 30.08.2017 18:21 # sausage
    Опять на ровном месте журналисты говно месят и Михайло вместе с ними. Хорош уже бред нести.

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  11. rap-woiska 30.08.2017 18:19 # rap-woiska
    Тупой челкастый хохол безвиз понимает хоть то что он станет самым опущеным на фапле после того как коут на год останется в лфц? каждый будет чморить етого педиковатого хихила за каждый его обсос, ехх тупой пенс, моча совсем мозг затоксинила .

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  12. skychnie-oboi 30.08.2017 18:18 # skychnie-oboi
    Кто в этом ЛТО будет самым опущенным ротозеем и лошариком?

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  13. spartan 30.08.2017 18:08 # spartan
    а ведь Диего Диего Диего почти перешел в Ливерпуль в 2013 вроде
    упустили топера

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  14. bezviz 30.08.2017 18:08 # bezviz
    будет 3-й бой Конор - Диаз, вот же Конор красавец, амбиции просто рвут, заработал 100 млн и все равно рвется в октагон против опаснейшего соперника! достоен уважения, в отличии от хабеба

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  15. don-antonio 30.08.2017 18:08 # don-antonio
    Кенеди близок к тому, чтобы перейти в Ньюкасл на правах годичной аренды.

    [Telegraph]
    пенсы решили вообще без бенча гамать в этом сезоне. По красоте

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  16. billy-talent 30.08.2017 18:00 # billy-talent
    «Атлетико» согласовал с «Челси» трансфер Диего Косты за 43 млн евро плюс 11 млн в виде бонусов

    Нападающий «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико».

    По информации As, клубы практически согласовали трансфер игрока за 43 миллиона евро плюс 11 миллионов в качестве бонусов.

    «Атлетико» не сможет заявить Косту до января из-за запрета на трансферы, поэтому он отправится в полугодичную аренду. В ней выразили заинтересованность «Эвертон», «Бешикташ» и «Лас-Пальмас».

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  17. skychnie-oboi 30.08.2017 17:56 # skychnie-oboi
    Кокорин поступил в университет.

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  18. shmit 30.08.2017 17:51 # shmit
    Закрывайте уже это помойное ТО
    Такой кал нет слов
    Просто будем наслаждаться футболом, трансферы это говнище

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  19. golunb 30.08.2017 17:46 # golunb
    Не хотел в Челси видеть я его

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  20. don-antonio 30.08.2017 17:46 # don-antonio
    В общем, на фоне последних событий ждем охyeнных переплат пенсов за всяких днин:
    льоренте за 25-30млн.
    ну и еще какую-то хуету с коэффициентом переплаты 1.3-1.5.(чем выше цена, тем меньше кэф, канеш)

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