"Ливерпуль" и "Арсенал" обсуждают переход Чемберлена

"Ливерпуль" вступил в переговоры с "Арсеналом" относительно приобретения полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Напомним, на текущей неделе "Челси" договорился с "Арсеналом" о размере компенсации за Окслейд-Чемберлена, но тот отказался переходить к "синим", поскольку предпочитает продолжить карьеру в "Ливерпуле".



Позже появилась информация, что "красные" не будут спешить с покупкой 24-летнего игрока сборной Англии, в котором они видят лишь запасной вариант для своей приоритетной трансферной цели на остаток окна в лице Тома Лемара из "Монако".



Так или иначе, но сейчас BBC передает, что "Ливерпуль" наладил контакт с коллегами из "Арсенала" и выразил желание приобрести Алекса, за которого "Челси" был готов отдать 35-40 миллионов фунтов.



Означает ли это, что "красные" отказались от претензий на Лемара, или приближение трансферного дедлайна заставило их погнаться сразу за двумя зайцами, пока неизвестно. Понятно лишь то, что покупать обоих игроков одновременно "Ливерпуль" не будет.