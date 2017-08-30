Агуэро может покинуть "Сити" в январе

Потенциальный переход из "Арсенала" Алексиса Санчеса может поспособствовать отъезду нападающего Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" в январе.

Накануне вечером стало известно, что клуб с "Этихад" предложил 50 миллионов фунтов за Санчеса. "Арсенал" ответил на это отказом, однако "горожане" не оставляют попыток заполучить чилийца.



Местное издание Manchester Evening News утверждает, что в случае перехода Санчеса о своем будущем в "Сити" крепко задумается 28-летний Агуэро. Если аргентинец перестанет получать игровую практику, он постарается сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.



По информации источника, Серхио обеспокоен своими позициями на "Этихад" в свете приближающегося Чемпионата Мира. К мундиалю в России Агуэро намерен подойти в полной боевой готовности, а для этого требуется постоянное место в составе.