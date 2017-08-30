Агуэро может покинуть "Сити" в январе

Серхио Агуэро Потенциальный переход из "Арсенала" Алексиса Санчеса может поспособствовать отъезду нападающего Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" в январе.

Накануне вечером стало известно, что клуб с "Этихад" предложил 50 миллионов фунтов за Санчеса. "Арсенал" ответил на это отказом, однако "горожане" не оставляют попыток заполучить чилийца.

Местное издание Manchester Evening News утверждает, что в случае перехода Санчеса о своем будущем в "Сити" крепко задумается 28-летний Агуэро. Если аргентинец перестанет получать игровую практику, он постарается сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

По информации источника, Серхио обеспокоен своими позициями на "Этихад" в свете приближающегося Чемпионата Мира. К мундиалю в России Агуэро намерен подойти в полной боевой готовности, а для этого требуется постоянное место в составе.



Метки Агуэро, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 30.08.2017 16:00

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  1. paul-shark 30.08.2017 16:50 # paul-shark
    В Ливерпуль этого топаря. Спокойно перейдёт, ибо является фанатом ЛФЦ.

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  2. osivori 30.08.2017 16:28 # osivori
    лысый физорг глупость за глупостью, вот пусть эменалов жилы порвет и куна приведет, надо исправляться

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  3. daikirai 30.08.2017 16:07 # daikirai
    Автор самого знаменитого и самого важного гола в истории АПЛ. Легенда клуба. Уход в этом сезоне исключён, поскольку нацелены на чемпионство. Очередная чушь кароч.

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